La respuesta de Eva De Dominici tras mostrar a su hijo con la camiseta de España

En las horas previas a la definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la actriz Eva De Dominici compartió en sus redes sociales cómo vivió el partido decisivo junto a su pareja, Eduardo Cruz, y su hijo Cairo. La artista, radicada en territorio estadounidense, expuso la particularidad que atravesó a su núcleo familiar durante el encuentro.

La intérprete detalló que en su hogar el ambiente era de pura celebración sin importar cuál fuera el desenlace sobre el césped. La razón principal radica en los orígenes de su primogénito, quien nació en Norteamérica pero posee un lazo directo con las dos naciones finalistas al ser hijo de madre argentina y padre español.

"Cairito nació en Estados Unidos y es mitad argentino, mitad español... Hoy se celebra o se celebra... El pibito gana o gana", redactó la actriz en la publicación que acompañó con una fotografía del niño luciendo la camiseta española y una gorra albiceleste.





La imagen no tardó en generar una ola de interacciones en las plataformas digitales. Si bien un gran sector de la audiencia destacó la ternura de la postal, no faltaron las críticas de varios internautas que cuestionaron la indumentaria elegida para el menor antes del inicio del choque futbolístico.

Luego de concretarse la victoria del conjunto europeo en el certamen ecuménico, De Dominici decidió utilizar sus historias de la red social Instagram para realizar un descargo público frente a los mensajes negativos recibidos en las horas anteriores.

La actriz defendió la postura adoptada por su hijo y remarcó la importancia de respetar la identidad y las raíces culturales de los integrantes de su hogar. "Mi hijo se puso la camiseta de España y el gorro de Argentina porque así lo quiso y es libre de sentirse representado por dos países que forman parte de su historia, de la forma que él elija", expresó.





En el mismo mensaje, la artista destacó lo valioso de la vivencia vivida por el niño, calificando la oportunidad de ver a ambos seleccionados en el encuentro definitivo como una experiencia sumamente especial dentro del país que lo vio nacer.

"Tuvo la suerte de ver a los países de sus dos papás jugar la final del mundo en Estados Unidos, el país donde nació. Un momento único y lleno de felicidad", dijo contundente.

Asimismo, la exintegrante de producciones juveniles no ocultó la frustración que le generó la caída del equipo argentino, mostrando su pasión como hincha pero celebrando también el logro de la otra mitad de su familia.

"Sí, lloré y puteé como buena argentina porque no ganamos y tenía muchísima ilusión, pero también estoy feliz por mi hijo y su familia española"

Para concluir su descargo en las plataformas digitales, la actriz dedicó unas palabras de agradecimiento hacia la Selección Argentina y envió sus felicitaciones a sus allegados del país europeo por la obtención del título de la FIFA. "Gracias, Argentina, por siempre darlo todo y felicitaciones a todos mis amigos españoles por la copa", cerró.

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