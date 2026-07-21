El tierno mensaje de Dalma Maradona para Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

La caída de la Selección Argentina por 1 a 0 ante España en el partido decisivo del Mundial 2026 generó un profundo dolor entre los aficionados. El encuentro estuvo marcado por una fuerte carga emotiva ante la posibilidad de que haya sido la última actuación de Lionel Messi con la camiseta nacional.

En ese contexto de tristeza colectiva, Dalma Maradona recurrió a sus plataformas digitales para expresarle su reconocimiento al capitán del equipo. A través de sus historias de Instagram, la hija de Diego Maradona compartió unas palabras orientadas a poner en valor la trayectoria del atacante rosarino.

La publicación incluyó una fotografía donde se observa al futbolista visiblemente conmovido tras la conclusión del encuentro. Acompañando la imagen, la joven dedicó unas líneas que no tardaron en replicarse entre miles de usuarios en las redes sociales.

"Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejar todo hasta el final“, expresó la hija del astro futbolístico en la primera parte de su comunicado.





El texto concluyó con una manifestación de afecto hacia el jugador, sintetizando el pensamiento de gran parte de los seguidores del conjunto albiceleste respecto al recorrido del rosarino.

"Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo“, dijo contundente.

Más allá del reconocimiento individual hacia el capitán, Dalma Maradona optó por extender sus palabras de gratitud al resto de los futbolistas y a los integrantes del cuerpo técnico que formaron parte del proceso en el certamen internacional.





La actriz resaltó el trabajo colectivo llevado a cabo tanto por los deportistas que salieron al campo de juego como por el personal que cumple tareas detrás de escena.

“Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy. Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final“, fueron sus palabras.





En el mismo sentido, la hija de Diego Maradona hizo mención al gesto de reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas que el plantel argentino protagonizó durante el cruce de fases previas frente al seleccionado de Inglaterra, valorando la actitud asumida por los futbolistas en dicho compromiso.

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