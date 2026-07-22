Se hizo pasar por Kevin Costner, conquistó a una mujer y la estafó tras meses de engaño

Una mujer de General Madariaga denunció haber sido víctima de una estafa virtual luego de creer durante varios meses que mantenía una relación sentimental con el actor Kevin Costner. Según expuso ante la Justicia, terminó transfiriendo más de 3,6 millones de pesos a una persona que utilizaba un perfil falso del reconocido artista estadounidense.

La investigación quedó a cargo del fiscal Walter Mércuri, quien interviene en la causa iniciada tras la presentación de la damnificada. De acuerdo con su testimonio, el contacto comenzó en 2025 a través de TikTok, donde alguien se hacía pasar por Costner, y luego las conversaciones continuaron mediante la aplicación de mensajería y videollamadas Zangi.

La mujer relató que el vínculo se extendió hasta mediados de este año, momento en el que empezó a notar distintas irregularidades. Sin embargo, para entonces ya había realizado dos transferencias bancarias por un total de $3.621.712,35. Según la causa, el dinero tenía como supuesto destino la obtención de un carnet de "socio fanático" del actor.

La denuncia también señala que, en un momento del intercambio, el estafador llegó a proponerle que vendiera su vivienda con la promesa de comprarle otra en San Marta, California.

Las sospechas terminaron de confirmarse cuando la víctima encontró comentarios en TikTok que advertían que la cuenta era falsa. A partir de esa información decidió revisar los datos de la cuenta bancaria a la que había enviado el dinero y comprobó que pertenecía a una entidad con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Este tipo de maniobras ya registró otros antecedentes. En 2024 se conoció el caso de dos mujeres españolas que fueron engañadas por delincuentes que utilizaron la identidad de Brad Pitt para hacerles creer que mantenían una relación amorosa. Un año antes, en 2023, una mujer británica también denunció haber sido víctima de un fraude similar mediante un perfil falso de Instagram que utilizaba la imagen de Kevin Costner.

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