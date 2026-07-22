El artista Ozuna se paseó por Madrid con la camiseta de la Selección Argentina

En medio de una verdadera campaña de odio contra la Selección Argentina y todo el país en el Mundial 2026, Ozuna se paseó -sin miedo- por las calles de Madrid, con la camiseta albiceleste puesta. En este caso, el cantante puertorriqueño lució la casaca de entrenamiento y demostró nuevamente su amor por la Argentina.

Cabe señalar que el artista ya se había mostrado cercano a la Scaloneta en otras oportunidades. Cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se coronó campeón de Qatar 2022, Ozuna entregó a Lionel Messi el trofeo Budweiser por ser el mejor jugador del partido definitivo ante Francia.

Fiel a su estilo, Lali Espósito alzó la voz tras la feroz campaña anti-Argentina del Mundial 2026



Durante el Mundial 2026 y una vez terminado el mismo, se desató una verdadera campaña anti-Argentina sin precedentes. Diferentes personalidades de otros países -especialmente, Inglaterra y España- soltaron todo su odio y Lali Espósito decidió no quedarse callada tras lo ocurrido.

Haciendo uso de un audio viral de TikTok, la artista le respondió a todos los que se han subido a una ola de odio contra la Selección Argentina y el país: "Todos se la agarran conmigo, a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me planteas batalla y yo te respondo. Aguantate. Seas un 4 de copas o un as de basto, un as de espada, lo que sea", cita el audio actuado por Lali, con la leyenda "ARGENTINA", dando a entender que el país entero está en esa postura.





Cabe señalar que Lali fue muy mencionada una vez llegada la final, dado que el famoso ruido de pasillo indicaba que los jugadores de la Selección Argentina -que son bien cabuleros- deseaban que fuera ella quien cantara el Himno Nacional ante España, dado que también lo hizo en Qatar 2022.

Finalmente, fue María Becerra la elegida y quedó poco claro si la negativa provino del Gobierno Nacional o de la propia FIFA, que hizo su propia elección.

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