Aseguran que Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron: qué pasó





La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco habría llegado a su fin. La noticia fue dada a conocer este miércoles en LAM, donde aseguraron que el piloto de Fórmula 1 y la actriz decidieron terminar el vínculo después de varios meses de romance.

Quien reveló la información fue Pepe Ochoa, que al aire afirmó: "Franco Colapinto está separado de Maia Reficco".

Luego, el panelista explicó cuál habría sido el motivo de la ruptura y aseguró que la decisión estuvo vinculada al presente que atraviesa el deportista. "Franco está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es él que estaba enganchado con ella. Él no le puede dar la energía ni el lugar que ella se merece", sostuvo.

Tras esa versión, Carolina Molinari aportó su mirada con una frase que generó risas en el estudio. "Esa es la excusa cuando te quieren dejar: 'Mirá, la verdad te merecés algo mejor'", comentó la panelista.





Ochoa, sin embargo, insistió en que la distancia terminó siendo determinante para la pareja y explicó cómo se habría dado la conversación que marcó el final del romance. "Él hace mucho tiempo que no la ve, ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa", agregó.





Cómo comenzó la historia entre Franco Colapinto y Maia Reficco



Las primeras versiones sobre un acercamiento entre ambos aparecieron en enero de 2026, cuando Colapinto publicó en sus redes sociales una foto de Maia Reficco luciendo uno de sus cascos durante unas vacaciones. Ese gesto, sumado a distintas interacciones entre ambos, alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

Frente a los rumores, la actriz eligió hablar a través de su amigo Fede Popgold, quien contó que ambos se habían conocido por amigos en común y que estaban "empezando a conocerse", descartando en ese momento que fueran novios.

Con el paso de las semanas continuaron apareciendo señales de cercanía hasta que, a fines de marzo de 2026, el periodista Gustavo Méndez aseguró que la relación ya se había formalizado. Desde entonces, aunque mantuvieron un bajo perfil y evitaron hacer declaraciones sobre su vida privada, fueron vinculados sentimentalmente de manera constante.

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