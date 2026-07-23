María Becerra flameó una bandera argentina en Barcelona tras la polémica del Mundial 2026

Después de quedar en el centro de la escena por las repercusiones que generó su participación en la final del Mundial 2026, donde interpretó el Himno Nacional Argentino, María Becerra volvió a mostrarse públicamente y protagonizó un gesto que despertó una fuerte ovación durante su gira por Europa.

La artista se presentó este miércoles 22 de julio en Barcelona y, en uno de los momentos más emotivos del recital, se envolvió con una bandera argentina mientras recibía el cariño del público. Las imágenes se viralizaron pocas horas después de que compartiera un contundente descargo en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la cantante aseguró estar cansada de los cuestionamientos y respondió a quienes lanzaron críticas contra el país tras la final del Mundial. Allí definió esas publicaciones como simples "palabras de odio" y dejó en claro el orgullo que siente por sus raíces.

"Este país está lleno de amor, empatía y respeto", escribió Becerra, al tiempo que invitó a quienes cuestionan a la Argentina a conocer el país antes de emitir opiniones. Además, destacó el afecto que recibió a lo largo de su carrera y agradeció a su "pueblo" por acompañarla en cada etapa de su camino artístico.





La intérprete de Automático también sostuvo que las críticas forman parte de una "moda de tratarnos de cualquier cosa" que, según consideró, no representa la realidad del país. En ese sentido, desafió a quienes difunden "palabras de odio" a recorrer las "tierras hermosas" de la Argentina y conocer de cerca a su gente antes de sacar conclusiones.

"Este país abrió sus puertas al mundo", remarcó la cantante, quien además pidió dejar atrás las narrativas negativas que, a su entender, solo buscan perjudicar la imagen de la Argentina.

María Becerra y un vestido con los colores argentinos



La pieza que utilizó en el partido de Argentina contra España fue confeccionada exclusivamente para este evento e inspirada en la bandera argentina. El concepto buscó generar la sensación de que el emblema nacional envolvía la figura de María Becerra mientras interpretaba las estrofas del Himno, convirtiendo al vestuario en un símbolo más de la ceremonia.

El diseño estuvo a cargo de Abel Cepeda, diseñador argentino oriundo de Mendoza y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, radicado en Nueva York desde hace más de dos décadas. En tanto, el estilismo y la dirección de diseño fueron responsabilidad de Natalia Campos Valencia, quien trabajó junto al diseñador para dar forma a un look pensado especialmente para esta presentación.

minutouno.com