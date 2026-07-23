Wanda Nara apuesta a los negocios con una "academia para mujeres": de qué se trata

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo proyecto vinculado al mundo del emprendimiento. A través de sus redes sociales, la conductora anunció la creación de una academia destinada a mujeres que buscan desarrollar sus propios negocios y aseguró que se trata de una iniciativa en la que trabajó durante varios meses.

El anuncio llegó poco después de su regreso a Europa, donde volvió a reunirse con sus hijos. Desde allí compartió un video para presentar oficialmente la propuesta.

"Finalmente les puedo contar algo que hace rato venimos creando y vengo pensando para ustedes", expresó al comenzar el mensaje. Luego agregó: "Siento como si fuera el nacimiento de otro hijo, porque es algo que me llevó mucho tiempo, mucha dedicación y tiene mucho de mí. Finalmente se estrena el curso que quería para ustedes".





Según explicó, la academia apunta a brindar herramientas para que más mujeres puedan iniciar sus propios proyectos y alcanzar independencia económica. "Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres. Herramientas para creer en ustedes mismas y crear lo que ustedes quieran, para hacer crecer o animarse a tener sus empresas. Para tener nombre y apellido propio", sostuvo.

La empresaria también contó que el contenido fue elaborado a partir de su propia experiencia profesional, incluyendo tanto los aciertos como los momentos difíciles que atravesó. "Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida. Cuando terminen el curso, puedo asegurarles que se van a sentir una persona diferente", prometió.

Además, reveló que probó personalmente la capacitación antes de lanzarla. "Lo hice varias veces y es espectacular. Me he quedado noches leyendo y sin dormir. Les puedo asegurar que se lo van a devorar, les va a encantar", afirmó.

Academia Wanda Nara: cuánto cuesta el curso y qué incluye



"No te voy a mostrar una fórmula, te voy a dar la mía", es el lema con el que Wanda Nara presenta su nueva academia. El curso tiene un valor de 100.000 pesos, se paga en una única cuota y reúne contenidos exclusivos narrados por la propia empresaria.

De acuerdo con la información publicada en la plataforma, quienes se inscriban tendrán acceso a módulos online, actividades, una comunidad privada y acceso de por vida al material. Al completar la capacitación y aprobar un examen final, recibirán un diploma personalizado que certifica la realización del curso.

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