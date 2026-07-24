Estalló la guerra entre dos reconocidos conductores tras un fuerte cruce

Un nuevo enfrentamiento entre figuras de los medios volvió a generar repercusión en las redes sociales. La conductora no solo cuestionó sus declaraciones, sino que también recordó un episodio personal que vivieron tiempo atrás y lanzó una serie de críticas que rápidamente se viralizaron, alimentando una nueva polémica entre ambos.

Quiénes son los conductores involucrados



Todo comenzó cuando Yanina Latorre, durante su programa en El Observador, reaccionó a una opinión de Toti Pasman sobre el rendimiento de Leandro Paredes. Según explicó, el periodista minimizó el desempeño del mediocampista y utilizó una frase que, a su entender, también desmerecía el nivel de toda la Selección argentina.

Molesta por esos dichos, la conductora respondió sin filtros y aseguró que Pasman suele tener una actitud despectiva. Además, lo calificó de "machista" y recordó un viejo cruce que ambos protagonizaron fuera de cámara.

"A mí me encaró, pero no le tengo miedo", afirmó Latorre al recordar un episodio ocurrido años atrás, cuando coincidieron en un móvil televisivo. Según su relato, el periodista se acercó para enfrentarla, aunque aseguró que nunca se sintió intimidada.

La panelista también sostuvo que el periodista suele quejarse de no conseguir entrevistas, pero consideró que eso está relacionado con la forma en la que se expresa públicamente. Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde generaron opiniones divididas entre quienes apoyaron a uno y otro conductor.

El enfrentamiento se suma a una serie de polémicas protagonizadas por Yanina Latorre en las últimas semanas. Días atrás también había sido noticia por sus fuertes críticas hacia Mauro Icardi, luego de la salida del delantero del Galatasaray, donde aseguró que su personalidad genera conflictos dentro de los planteles y cuestionó su comportamiento tanto en el ámbito profesional como en las redes sociales.

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