El gesto de Maxi López con sus hijos después del violento robo en Milán

Después de horas de preocupación por el robo que afectó a sus hijos en Milán, Maxi López reapareció en sus redes sociales con un mensaje para contar cómo atraviesa la familia este difícil momento. El exfutbolista confirmó que ya pudo reencontrarse con los chicos, explicó cuál es la situación actual y reveló qué decisión tomaron mientras intentan resolver los inconvenientes generados por el hecho.

A través de una historia de Instagram, el exjugador compartió una imagen en la que se lo ve junto a sus cuatro hijos a la orilla de un lago y llevó tranquilidad al asegurar que todos se encuentran en buen estado.

"Ya estamos juntos con mis hijos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien", escribió sobre la fotografía.

Además, contó que la familia permanecerá algunos días más en Italia hasta completar la documentación necesaria para poder regresar al país luego del violento episodio.





"Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina", agregó junto a un corazón azul.

Antes de cerrar su publicación, Maxi también aprovechó para agradecer el apoyo que recibió desde que trascendió la noticia. "¡¡Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar!!", expresó.

El mensaje llegó después de que se conociera que sus hijos fueron víctimas de un robo mientras pasaban unos días en la casa que Wanda Nara posee en las afueras de Milán. En ese momento estaban junto a su abuela, Nora Colosimo, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda y sustrajeron distintos objetos de valor.

Entre los elementos robados también se encontraban los pasaportes de la familia, una situación que obligó a modificar los planes previstos y retrasó el regreso a la Argentina hasta poder obtener nuevamente la documentación correspondiente.

Wanda Nara sufrió un violento asalto en su casa de Italia mientras estaba en la final del Mundial 2026



Wanda Nara brindó detalles del violento episodio y confirmó que los asaltantes actuaron armados. Según explicó, redujeron a todos los presentes en la vivienda antes de dirigirse a su habitación.

“Están ahora 5 patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados por qué los chicos vieron a los ladrones”, señaló al medio antes mencionado.

La empresaria también reveló cuál es la mayor preocupación tras el robo: la pérdida de la documentación familiar.

“Todo lo que estaba en mi habitación”, respondió al ser consultada por los objetos sustraídos y agregó que se llevaron “Incluido un bolso con todos los documentos míos y de los nenes. Yo tengo solo el pasaporte con el que viajé”.

minutouno.com



