Así reaccionó Mauro Icardi a los dichos de la mamá de Wanda Nara sobre la China Suárez





Mauro Icardi eligió las redes sociales para volver a mostrarse públicamente en medio de la polémica que se generó tras las declaraciones de Nora Colosimo sobre su relación con la China Suárez. El futbolista compartió una publicación que fue interpretada por muchos como una respuesta a los dichos de la madre de Wanda Nara.

La situación surgió luego de que Colosimo hablara sobre el robo que sufrió la familia en la vivienda que Wanda Nara tiene en las afueras de Milán. El episodio ocurrió mientras la empresaria se encontraba en Estados Unidos por la cobertura de la final del Mundial 2026 y en la casa estaban Nora junto a cuatro de los cinco hijos de la conductora.

De acuerdo a lo trascendido, los delincuentes ingresaron durante el entretiempo del partido y se dirigieron a la habitación de Wanda, donde sustrajeron documentación, pasaportes, permisos de viaje y otros elementos de valor. Al referirse al hecho, Colosimo aseguró que los ladrones “sabían lo que hacían” y, además, sorprendió al opinar sobre la relación entre Icardi y la China Suárez.

“Él mismo me decía llorando que la China tenía olor. ¿Qué pasa ahora no tiene más olor? La está usando para lastimar a Wanda, y ella lo usa a él por la economía. Es un negocio. Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella. Sé lo que piensa”, había expresado Nora.





En medio del revuelo, Icardi decidió no realizar declaraciones públicas ni responder de manera directa a los cuestionamientos. En cambio, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen junto a la actriz, en la que ambos aparecen sonrientes dentro de un avión durante un viaje.

La postal estuvo acompañada por un mensaje que dejó pocas dudas sobre sus sentimientos hacia Suárez: “El amor de mi vida”, escribió el delantero junto al arroba de la actriz y un emoji de un corazón atravesado por una flecha.

De esta manera, el futbolista volvió a mostrar públicamente su postura y reafirmó su vínculo con la China Suárez, sin hacer mención directa a los dichos que generaron la nueva polémica.





La mamá de Wanda Nara liquidó a la China Suárez y afirmó que Icardi no la ama: "Arruinó la vida de mis nietas"



Nora Colosimo explotó contra la actriz, defendió a Wanda Nara y aseguró que el futbolista "siempre será familia" para ella. Mirá.

Aunque silenciosa, la guerra entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez continúa vigente. En este sentido, la madre de la conductora habló por primera vez de su exyerno y de cuánto afectó su infidelidad a toda la familia. En diálogo con DDM (América), Nora Colosimo se calzó el guante y liquidó a la actriz.

La mamá de Wanda Nara liquidó a la China Suárez: "Es una persona oscura"



Consultada por la relación con Mauro Icardi, Colosimo fue sincera: "Yo lo quiero, es mi familia y lo va a ser para toda mi vida, lo quiero y le deseo lo mejor para él, y no sé si esta mujer que tiene al lado es lo mejor para él. La verdad que no, yo no se la voy a elegir, pero esa mujer no me gusta, no me gusta cómo llegó, llegó a tirarse al medio de la cama de una familia, de un matrimonio", comenzó, llena de bronca hacia la actriz.

Y añadió: "Ella se tomó un avión y se fue a encamar con un casado, sí señor. Ese casado es el papá de mis nietas. Mis nietas lloraron mucho, fui consuelo de ellas".





Seguidamente, reveló cuánto sufrieron Francesca e Isabella, las hijas de Wanda y Mauro: "Tenían vómito, fiebre. Para ustedes corrió el tiempo, hay familias ensambladas, pero la realidad es otra. Nosotros no nos olvidemos cómo llegó esta mujer a esta familia. Le arruinó la vida a mis nietas. Para mí es imperdonable, punto y final".

Luego, sumó: "Van a asaltar a las feministas, que la mujer, que el hombre, todos tienen que ver claramente, sí, sí, por supuesto que él no es inocente, pero que ella se metió y de la manera que se metió, con alevosía, con maldad, publicando cosas que a mis nietas le hace daño, o sea, es una persona oscura".

"Vos podés una vez enamorarte de un casado, pero no siempre", sostuvo, en relación a la manera en que Eugenia Suárez elige a sus parejas.

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