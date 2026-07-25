Aseguran que Yago Lange le fue infiel a Juana Viale con una de sus amigas

La separación de Juana Viale y Yago Lange sigue generando repercusiones. Luego de regresar al país tras su viaje a España, la conductora volvió a quedar en el centro de la escena por las versiones que rodean el final de la relación. Aunque fue consultada por la prensa, optó por no hacer comentarios sobre el tema.

La ruptura salió a la luz hace alrededor de un mes, cuando Pepe Ochoa dio a conocer la noticia en LAM (América TV). En aquel momento trascendió que ambos habían decidido terminar el vínculo debido a las dificultades para compatibilizar sus agendas, rutinas y proyectos personales, y que la decisión se había tomado de común acuerdo.

Con el correr de las semanas, sin embargo, comenzaron a circular otras hipótesis sobre el motivo de la separación. Desde PrimiciasYA (América TV) señalaron que el distanciamiento habría estado relacionado con una presunta infidelidad de Yago Lange, aunque hasta ese momento no se conocían detalles sobre quién sería la persona involucrada.

Ahora, una nueva versión aportó un dato que incrementó la polémica. Fue Santiago Sposato quien aseguró que la supuesta tercera en discordia pertenecería al entorno más cercano de la nieta de Mirtha Legrand.

"Me aportan un dato de la tercera en discordia. Habría sido una de las mejores amigas de Juana. Ella se habría peleado inmediatamente con su amiga, y eso explicaría su humor en las últimas semanas", lanzó el periodista.

A continuación, Sposato aclaró que no cuenta con información sobre cómo se habría producido la situación y remarcó: "No conozco las circunstancias de cómo habría sucedido eso". Durante el mismo intercambio, Damasia Ochoa también expresó su sorpresa por la versión que comenzó a circular y sostuvo: "Yo no tengo ni idea. Me sorprende. Me cuesta creer que haya sido de esa manera".

La respuesta de Juana Viale

En medio de las especulaciones, Oliver Quiróz, de Primicias Ya, esperó a Juana Viale a su regreso al país para consultarle sobre su presente sentimental y también sobre su participación durante el Mundial 2026. Sin intención de extenderse, la conductora respondió escuetamente: "Genial. No".

Cuando el cronista insistió para conocer su postura frente a las distintas versiones que se difundieron en las últimas semanas, Juana volvió a marcar un límite entre su vida pública y la privada.

"Nada que hablar chicos. Mi vida personal es mi vida personal", respondió con firmeza.

Más tarde, el periodista mencionó los rumores sobre una presunta infidelidad de Yago Lange. Frente a esa consulta, la conductora evitó profundizar, evidenció cierta incomodidad y contestó: "Ni idea. No hablo de mi vida. Estoy llegando tarde al trabajo".

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