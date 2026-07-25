Un video complica más a Rosalía y su relación con el público argentino

La controversia que rodea a Rosalía en Argentina está lejos de terminar. Después de las críticas que recibió por compartir en TikTok un video de Mia Khalifa relacionado con la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, la cantante española intentó bajar la tensión con un breve mensaje.

A través de sus historias de Instagram, aseguró que nunca advirtió el texto que acompañaba la publicación y explicó que el único motivo por el que decidió compartir el contenido fue la canción que sonaba de fondo: "Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió junto a tres emojis de caras llorando.

Pese al pedido de disculpas, una parte del público argentino continuó cuestionando sus explicaciones. En las redes sociales, muchos usuarios consideraron que el mensaje fue insuficiente y que no alcanzó para cerrar la polémica, más aún teniendo en cuenta que en pocos días comenzará su serie de recitales en el Arena de Buenos Aires.

El video que complica aún más a Rosalía con el público argentino: "Nunca he tenido..."



Como si eso no alcanzara, en las últimas horas resurgió un antiguo registro de la artista que volvió a alimentar el debate. Se trata de un fragmento de uno de sus shows en Los Ángeles en el que Rosalía les explica a sus seguidores cómo administra personalmente la actividad de sus redes sociales.

En ese video, la cantante afirma: "Nunca he tenido un community mánager. Si ves un video reposteado (en su perfil) o un follow, Rosalía hizo el repost o el follow".

La grabación comenzó a viralizarse rápidamente y fue utilizada por numerosos usuarios para poner en duda la explicación que dio tras el escándalo, entendiendo que si nadie le maneja las redes sociales es todavía "más grave" que ella misma haya reposteado una burla hacia la Selección Argentina y todo el país.

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