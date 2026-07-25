Diego Peretti le respondió a Samuel L. Jackson por sus críticas a Argentina

La polémica que se instaló tras las declaraciones de Samuel L. Jackson contra la Argentina sumó un nuevo capítulo luego de que Diego Peretti respondiera al actor de Hollywood y cuestionara sus afirmaciones sobre el país.

Jackson había compartido en sus redes sociales una publicación en la que se hacía referencia al supuesto racismo existente en Argentina, una situación que generó una fuerte reacción entre usuarios argentinos. Frente a ese escenario, Peretti decidió dar su opinión y fue contundente con su respuesta. “Es de una ignorancia supina”, expresó el protagonista de reconocidas películas argentinas al referirse a los dichos del actor estadounidense.

Peretti consideró que las declaraciones de Jackson parten de una mirada externa que no contempla la complejidad histórica y social del país. En ese sentido, sostuvo que analizar a la Argentina únicamente desde una perspectiva vinculada al racismo implica desconocer diferentes aspectos de su identidad y evolución cultural.

El actor también hizo referencia al contexto político argentino y cuestionó algunas posturas que, según su visión, contribuyen a generar una imagen negativa del país en el exterior: “Los europeos tienen el tema de lo civilizatorio más espeso, nosotros somos más impulsivos. Los ingleses, los españoles nos juzgan desde un lugar que ellos creen que es racional, pero son re pasionales, porque no se dan cuenta que vienen de países monárquicos y racistas”. La controversia comenzó cuando Samuel L. Jackson difundió un mensaje en el que criticaba la relación de Argentina con las comunidades afrodescendientes y cuestionaba que personas negras celebraran a la Selección argentina durante el Mundial 2026.

La publicación rápidamente generó repercusión y abrió un intenso debate en redes sociales sobre el racismo, la historia argentina y la forma en la que el país es observado desde afuera.

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