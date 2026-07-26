Flor Vigna volvió a hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida sentimental y sorprendió al revelar cómo descubrió la supuesta infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani, con quien luego de puso de novio y luego finalizaron su relación.

La cantante fue invitada a un programa de streaming en México, donde respondió sin filtros sobre las traiciones amorosas que atravesó. Cuando le preguntaron directamente si alguna vez le habían sido infiel, no dudó en responder: “A mí me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina. Fue muy viral, sí”.

A partir de esa respuesta, la entrevistadora quiso saber cómo había descubierto la situación y Flor relató la secuencia que, según contó, marcó un antes y un después en la relación: “Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica, decía ‘jaja qué lindo’. Me quedé ahí y dije: ‘Esto me huele mal’”.

CÓMO ENCARÓ FLOR VIGNA A LUCIANO CASTRO AL MOMENTO DE DESCUBRIR LA INFIDELIDAD

Fue en ese momento cuando, según relató la misma Flor Vigna, decidió encarar a Luciano Castro: “Me tenté y le revisé el celular, cosa que no había hecho nunca. Había muchos mensajes borrados. La exponía ella, porque le decía ‘soñé con vos’ y esto que lo otro, pero él había borrado sus mensajes. Los de ella no. Muy de infiel”.

“Después me dijo: ‘¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?’. Y le dije: ‘Bueno, cometí el error de revisar tu celular y vi esto’”, contó y según relató, el actor negó que existiera un vínculo sentimental con la actriz: “Él me dijo: ‘No, te juro que es una compañera, que nada que ver’”.

Flor Vigna reveló cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani



La artista remarcó que nunca había tenido actitudes de control dentro de la pareja y que actuó guiada por su intuición: “Yo no tengo el perfil de una mina celosa. No he revisado nunca un celular. Simplemente en ese momento vi ese mensaje y una tiene un olfato, una intuición”.

Sus declaraciones reavivaron la polémica sobre el final de su relación con Luciano Castro y volvieron a poner en el centro de la escena el inicio del romance con Griselda Siciliani, historia de amor que también tuvo un final que dio que hablar y que generó mucha repercusión.

Ciudad Magazine