Lali Espósito defendió a Rosalía tras la cancelación masiva en redes sociales

Tras finalizar sus vacaciones, Lali Espósito arribó al país durante la mañana del sábado y abordó de manera directa la polémica que rodea a Rosalía. La referente del pop local decidió respaldar a su colega española frente al revuelo mediático originado en las redes sociales, previo a las presentaciones de la gira "LUX Tour 2026" en suelo porteño.

La intérprete de "Disciplina" sostuvo que las reacciones adversas en las plataformas resultaron desmedidas frente al hecho en sí. Asimismo, remarcó la actitud de la artista europea al brindar disculpas de forma pública luego del repudio originado por haber compartido un video de Mía Khalifa festejando el triunfo de la selección de España sobre el conjunto argentino en el Mundial 2026.

"No existe una verdadera 'cancelación', especialmente teniendo en cuenta que tiene cinco shows programados y agotados en el país", aseveró Lali sobre la verdadera repercusión de lo sucedido.





Consecuencias comerciales para Rosalía y la suspensión de servicios de traslado



A pesar de la postura expresada por Espósito, la controversia generó repercusiones económicas inmediatas en las prestaciones asociadas al evento. Diversas agencias de transporte privado resolvieron suspender los traslados contratados hacia el Movistar Arena, impulsadas por la drástica reducción de pasajeros registrados para asistir a los recitales.

Firmas como Otto Viajes y otros emprendimientos del Gran Buenos Aires y distintas provincias resolvieron dar de baja los servicios de manera unánime. A esta determinación se sumó la suspensión de un homenaje especial que estaba previsto realizarse en la provincia de Córdoba.

Por el momento, los compromisos agendados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el barrio de Villa Crespo se mantienen dentro de la programación oficial. Sin embargo, la firma organizadora se mantiene en alerta ante la posibilidad de que el público solicite el reembolso masivo de sus tickets.

El recinto porteño cuenta con una capacidad de 15.000 localidades por fecha, alcanzando un total de 60.000 espectadores para las funciones agotadas. Teniendo en cuenta un valor medio de $197.700 por boleto, la recaudación aproximada se estima en $11.860 millones de pesos argentinos, monto que no contempla los pases VIP que superan los $1.247.000 ni los ingresos por venta de artículos oficiales.

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