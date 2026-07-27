Luck Ra compartió un sugestivo posteo que confirmaría su separación de La Joaqui

En las últimas horas, Luck Ra realizó una llamativa publicación en su perfil de la plataforma "TikTok" que lo volvió a poner como foco de atención de las redes sociales. Esto es porque el video que compartió fue interpretado por gran parte de su audiencia como un guiño sobre el final de su noviazgo con La Joaqui, en medio de un contexto rodeado de especulaciones sobre la pareja.

En el material audiovisual se observa al músico recostado sobre un balcón con vista directa al mar durante el atardecer, acompañado por un audio reflexivo que rápidamente desató diversas conjeturas entre los usuarios de la red social.

“Que me importa donde estoy, adonde voy y qué c… voy a hacer, mientras me tenga a mí. Todo va a estar bien”, sostiene el texto que acompaña las imágenes difundidas por el artista cordobés.

El contenido del mensaje, centrado en la introspección y el desarrollo personal, coincidió con el periodo en que cobraron fuerza las versiones sobre un distanciamiento con la referente de la cumbia RKT. Por este motivo, el público de la red no tardó en asociar la publicación con la situación sentimental del cantante.





Si bien el intérprete prefirió no nombrar a su expareja ni aseverar de forma implícita el fin del vínculo, la repercusión de la publicación en sus redes sociales fue inmediata. Decenas de seguidores expresaron sus teorías respecto a si el posteo representaba una pista concreta sobre su estado sentimental actual, incluyendo la posibilidad de presentar una nueva canción.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas emitió comunicados oficiales ni declaraciones públicas para aclarar el estado de la relación entre ambos. Sin embargo, la publicación en la red social incrementó las sospechas de un quiebre definitivo, manteniendo en alerta a sus fanáticos ante futuras actualizaciones de ambas figuras públicas.

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