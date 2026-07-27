La visita del Colo Barco a Guillermo Francella con un regalo especial: los detalles

Luego de su participación con la Selección Nacional durante el Mundial 2026, Valentín Barco aprovechó su estadía en el país para asistir a una función teatral en la avenida Corrientes. El defensor concurrió al Teatro Metropolitan con el objetivo de presenciar la obra "Desde el jardín", pieza escénica que encabeza Guillermo Francella junto a un nutrido equipo actoral.





Al finalizar el espectáculo, el jugador de La Scaloneta se dirigió al área de camarines para felicitar al elenco y mantener un encuentro privado con el protagonista quien lo felicitó por su participación en el campeonato del mundo - pese a que no tuvo tantos minutos en cancha- donde Argentina llegó a la final. Durante la charla, además, el futbolista le obsequió a Francella una camiseta del seleccionado argentino con el dorsal número 8. La prenda incluyó la dedicatoria firmada: "para Guille con cariño".

Ovación en el escenario y los detalles de la propuesta teatral



El deportista asistió al recinto cultural acompañado por su pareja, Yazmín Jaureguy. Al término de la representación, Barco fue invitado a subir al escenario, donde recibió el aplauso sostenido y el reconocimiento del público presente en la sala tras la final del Mundo.

Hay que destacar que la propuesta dramatúrgica que protagoniza Francella constituye una versión inédita basada en "Being There", la obra literaria lanzada en 1971 por el autor polaco-estadounidense Jerzy Kosinski, texto que sirvió además como antecedente para el largometraje que protagonizó Peter Sellers casi una década después.

Dirección y equipo de producción de "Desde el jardín"



La adaptación cuenta con la dirección general de Marcos Carnevale y la producción ejecutiva compartida entre Adrián Suar, Pablo Kompel y el propio Francella. El reparto principal reúne las actuaciones de Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Víctor Laplace, sumados a la participación de figuras como Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi.

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