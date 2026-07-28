Sol Abraham, Charlotte Caniggia y una de las peleas más explosivas

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a vivir uno de sus momentos más calientes con un enfrentamiento que tuvo como protagonistas a Sol Abraham y Charlotte Caniggia. En medio de una actividad del programa, ambas participantes dejaron de lado cualquier intento de cordialidad y protagonizaron un intercambio cargado de reproches, acusaciones personales y descalificaciones que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados de la jornada.

El conflicto comenzó cuando Charlotte decidió intervenir para defender a Sebastián "Cola" Almeida, uno de los jugadores con los que construyó un vínculo más cercano dentro de la casa. La mediática consideró que Sol intentaba perjudicar la imagen de su amigo y no dudó en salir a respaldarlo frente al resto de los participantes. “Voy a defenderlo. Lo querés ensuciar. Él nunca habla mal de nadie, no sé por qué lo atacan tanto”, afirmó la hija de Mariana Nannis al iniciar su descargo, dejando en claro que no compartía la estrategia de su compañera.

Lejos de conformarse con esa defensa, Charlotte profundizó sus cuestionamientos y recordó una situación que, según relató, involucró a Sol y a Cola durante el juego. “La única que quiere ensuciar a la gente sos vos, Sol, porque jugás sucio. Cuando él me propuso engañarte, le dije: ‘No hagas eso, no juegues con ella, porque es una sucia’”, lanzó frente a todos.





El picante ida y vuelta entre Sol Abraham y Charlotte Caniggia en Gran Hermano



El intercambio continuó elevando el tono cuando Caniggia hizo referencia a una polémica anterior protagonizada por Abraham con otro participante del reality. “El día que expusiste a Manu diciendo que lloraba de mentira por su perro muerto, sos una forra, jugás sucio. Ojalá que te vayas vos, por sucia de m... Jugás feo y sos mala persona. Ya a dos hombres quisiste dejarlos mal parados. A mi amigo no lo vas a dejar mal parado”, disparó.

Las palabras de Charlotte no quedaron sin respuesta. Sol recogió cada una de las acusaciones y respondió con la misma intensidad, aunque optó por apuntar directamente a la personalidad de su rival dentro de la competencia. “A mí me parecés una planta y una mujer muy insegura. Competís con las mujeres y qué coincidencia, siempre con las mujeres lindas. Sos una insegura”, retrucó la participante, iniciando un nuevo tramo del enfrentamiento.

Luego recordó una frase que, según sostuvo, Charlotte había pronunciado durante la convivencia y la utilizó como argumento para reforzar sus críticas. “Me lo demostraste cuando dijiste: ‘No quiero estar con ustedes porque son lindas’. Yo siempre te tiré la mejor de las ondas. Nunca te hice nada”, expresó.

El momento de mayor tensión llegó cuando Sol decidió utilizar una serie de calificativos que terminaron de romper cualquier posibilidad de reconciliación. “Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece ‘quilombera’ y ‘bizarra’, porque eso es lo que sos: quilombera, bizarra y grasa. Entonces conmigo no te metás porque sos una quilombera, una grasa, una bizarra y una envidiosa”, sentenció.

Charlotte respondió inmediatamente y negó cada una de las acusaciones recibidas: “Yo no soy nada envidiosa. La gente me conoce y me banca un montón. Soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente ni carismática. Sos una fantasma. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente”, concluyó.

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