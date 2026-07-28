Susana Giménez reveló la supuesta fecha del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Susana Giménez dejó escapar uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo al revelar el día en el que se realizaría el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una información que hasta el momento ninguno de los protagonistas había confirmado públicamente.

Todo ocurrió durante una charla con Marley en Por el mundo mundial (Telefe), cuando el conductor recordó un reciente encuentro con los padres del futbolista: "Nos encontramos con los papás de De Paul el otro día. Estaban con los dos hijos de él en un restaurante. Ahora está reenamorado de Tini", comentó.

Fue entonces cuando la diva lanzó al aire: "Están muy... Se casan ahora, el 19 de diciembre. Hacen muy linda pareja". La declaración sorprendió incluso a Marley y rápidamente se viralizó en redes sociales.





La fecha mencionada por la conductora coincide con la que había anticipado la periodista Pilar Smith a comienzos de este año en LAM (América), cuando aseguró que la ceremonia se realizaría en Dock Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, donde la pareja buscaría celebrar una fiesta íntima junto a familiares y amigos.

Los rumores sobre el casamiento comenzaron a tomar fuerza meses atrás y se intensificaron tras la reconciliación de la pareja. En marzo, Rodrigo De Paul incluso reconoció durante una videollamada en una entrevista con Tini que ambos tenían "ganas de casarse", aunque evitó confirmar cuándo darían ese paso.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul hicieron declaraciones sobre la revelación de Susana Giménez, por lo que la fecha del 19 de diciembre continúa siendo una versión que ninguno de los dos confirmó oficialmente.

El padre de Rodrigo De Paul habló de la relación con Tini Stoessel y sorprendió: "Ella es muy..."



Roberto De Paul se refirió por primera vez al vínculo que mantiene el futbolista con la artista y dejó una definición que no pasó inadvertida.

El padre del mediocampista campeón del mundo fue entrevistado en La mañana con Moria y, lejos de esquivar el tema, habló con absoluta naturalidad sobre la pareja, dejando en claro la buena impresión que le genera la cantante. Consultado por Tini, no dudó en dedicarle una catarata de elogios y destacó el lugar que ocupa en la vida de su hijo. "La conozco, es muy compañera de Rodrigo, muy tierna, muy amable, muy agradable", aseguró.





A continuación, profundizó sobre la dinámica que observa entre ambos y remarcó el sostén mutuo que construyeron desde que retomaron su relación. "Rodrigo se apoya mucho en Tini. Charlan mucho. Se apoyan mucho. Son muy compañeros. La veo muy centrada. Es un 10", afirmó, en una valoración que disipó cualquier especulación sobre la mirada de la familia hacia la cantante.

Como era de esperarse, la conversación derivó en los insistentes trascendidos sobre una eventual boda. Sin embargo, Roberto De Paul optó por la ironía y respondió con una cuota de humor. "Invitación al casamiento todavía no recibí", lanzó entre risas.

Luego redobló la apuesta y completó: "Todavía no me dijeron nada, no me invitaron". De esta manera, el padre del volante de la Selección argentina no solo dejó en evidencia la sintonía que mantiene con Tini Stoessel, sino que también desdramatizó las versiones sobre un inminente paso por el altar, que desde hace semanas orbitan alrededor de la pareja sin que ninguno de los protagonistas las haya confirmado.





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