Wanda Nara difundió imágenes del robo en Italia: volvió a apuntar contra Mauro Icardi

Wanda Nara decidió mostrar públicamente las imágenes del robo que sufrió en su casa de Milán con el objetivo de despejar las dudas que, según aseguró, surgieron en torno al episodio de inseguridad que vivió su familia. A través de sus redes sociales compartió los videos registrados por las cámaras de seguridad de la vivienda, donde puede verse el momento en que cuatro delincuentes ingresan al domicilio mientras sus hijos permanecían en el interior sin advertir lo que estaba ocurriendo.

Las grabaciones corresponden a la noche en la que se disputó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En ese momento, Wanda se encontraba en Estados Unidos siguiendo el encuentro, mientras que en la residencia de Milán estaban su madre, Nora Colosimo, sus dos hijas y los tres hijos varones que tuvo con Maxi López.

Junto a una de las filmaciones, la empresaria precisó el horario en el que se produjo el ingreso de los delincuentes y describió la dramática situación que atravesaban sus hijos sin ser conscientes del peligro que corrían. “22.34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había cuatro personas en la casa”, escribió sobre el video que publicó en sus historias.

Las imágenes muestran a los ladrones desplazándose por distintos sectores de la vivienda, mientras los menores permanecían concentrados en la transmisión del partido. La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y volvió a instalar el tema en las redes sociales, donde Wanda venía respondiendo a quienes cuestionaban el episodio.





Sin embargo, el descargo de la conductora no terminó allí. Horas después compartió otro mensaje en el que volvió a referirse a la situación que atraviesan sus hijas, quienes continúan en Italia luego del robo de sus documentos personales. En esa publicación también apuntó directamente contra Mauro Icardi por la falta de colaboración para resolver el problema administrativo.

“Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren de la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver”, escribió Wanda, dejando al descubierto un nuevo capítulo del conflicto judicial y familiar que mantiene con el futbolista.





Además de las grabaciones, la empresaria mostró en sus historias una fotografía de una de las denuncias realizadas por Nora Colosimo, quien fue la encargada de intervenir ante las autoridades italianas tras el robo ocurrido en la vivienda.





Días atrás, Wanda ya había llevado tranquilidad a sus seguidores al confirmar que ninguno de los integrantes de la familia sufrió heridas durante el episodio. No obstante, reconoció que el impacto emocional sigue presente y que todos continúan afectados por lo sucedido. “Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo”, había expresado.





La abogada Ana Rosenfeld habló sobre el robo en la casa de Wanda Nara en Italia



En paralelo, su abogada, Ana Rosenfeld, brindó detalles sobre el avance de la investigación que lleva adelante la Justicia italiana. La letrada explicó que interviene la policía científica y reveló que existen algunas líneas investigativas que, por el momento, no pueden hacerse públicas.

Rosenfeld también manifestó que existen elementos que llaman especialmente la atención de los investigadores. “Llegar a la habitación de Wanda no es fácil. Es un laberinto en esa casa. Conocían directamente el lugar donde Wanda estaba, o sea, tenía sus pertenencias, ya que fueron al bolso donde Wanda habitualmente llevaba los documentos y los pasaportes”, señaló, sugiriendo que quienes ingresaron al inmueble parecían conocer la distribución de la propiedad y los sitios donde se encontraban los objetos de mayor valor.

Finalmente, la abogada confirmó que debió solicitar la intervención de un juez de feria para intimar a Mauro Icardi a firmar la documentación necesaria para tramitar nuevamente los pasaportes de las hijas que tiene con Wanda, ya que esos documentos fueron sustraídos durante el asalto.

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