Intiman a Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, se conoció una resolución del Juzgado de Familia que busca avanzar con la emisión de los nuevos pasaportes de Francesca e Isabella, luego de que la documentación fuera robada durante el asalto que sufrió la empresaria en su casa de Milán.

Según se informó en DDM (América), el juez ordenó que el delantero complete y firme, dentro de un plazo de 24 horas, el formulario necesario para iniciar el trámite de los nuevos documentos de viaje de las menores.

Qué deberá hacer Mauro Icardi



La resolución establece que Icardi deberá enviar el formulario firmado junto con una copia de su pasaporte por WhatsApp a la licenciada Fernanda Mattera, quien será la encargada de remitir esa documentación a Wanda Nara para que pueda continuar con el trámite.

En el mismo fallo también se advierte qué ocurrirá si alguna de las partes decide no cumplir con lo ordenado por la Justicia.

“Bajo apercibimiento de imponer una multa de que fijo en la suma de pesos doscientos millones a la parte incumplidora y a favor de la contraria…”, señala el escrito judicial. Una vez que reciba la documentación, la conductora también tendrá 24 horas para acreditar ante el juzgado que inició las gestiones correspondientes para obtener los nuevos pasaportes de sus hijas.

Qué resolvió el juez sobre la salida del país



La resolución además hace referencia al pedido para impedir que las menores salgan del país. Sobre ese punto, el magistrado indicó que esa solicitud dependerá del cumplimiento de la intimación realizada a ambas partes y del avance del trámite para regularizar la documentación.

Asimismo, el juez analizó el pedido de Wanda Nara para extender el plazo de su regreso a la Argentina. Sin embargo, dejó establecido que antes deberán completarse todas las gestiones vinculadas con la emisión de los nuevos pasaportes y acreditarse el resultado del procedimiento.

El nuevo capítulo de la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La decisión judicial llegó pocas horas después de que Wanda utilizara sus redes sociales para cuestionar públicamente a su expareja. Allí aseguró que Icardi estaba demorando la firma de la documentación necesaria para renovar los pasaportes de Francesca e Isabella.

Como parte de su descargo, la empresaria también publicó el video del robo ocurrido en su vivienda de Milán, con el objetivo de respaldar su versión sobre la desaparición de los documentos y responder a quienes, según sostuvo, pusieron en duda lo sucedido.

Mientras tanto, Mauro Icardi y su equipo de abogadas mantienen una postura distinta respecto del conflicto y continúan impulsando distintas presentaciones judiciales tanto en la Argentina como en Italia.

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