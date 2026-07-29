Con fotos inéditas y un sentido mensaje, la China Suárez festejó los seis años de su hijo





El cumpleaños de Amancio, el hijo menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, estuvo marcado por las emotivas dedicatorias de sus padres. En el día en que el nene cumplió seis años, la actriz recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de imágenes que repasaron distintos momentos de su crecimiento y le dedicó unas sentidas palabras.

La publicación llegó poco después de que la actriz regresara a la Argentina junto a Mauro Icardi, tras el viaje que realizaron a Italia en medio de la repercusión por el robo ocurrido en la casa de Wanda Nara en Milán.

El tierno mensaje que la China Suárez le dedicó a Amancio

A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró una foto en la que aparece abrazando a Amancio mientras le da un beso en la mejilla para despertarlo en el día de su cumpleaños.

Junto a esa imagen escribió: "Despertando al amor de mi vida en el día de su cumpleaños. Te amo tanto, Amancio, que no me alcanzan mil vidas".

Más tarde compartió un recorrido por distintos momentos de la vida del pequeño. Entre las imágenes incluyó fotos de cuando todavía estaba embarazada, otras tomadas poco después de su nacimiento en 2020 y una postal muy especial del momento en que lo sostuvo en brazos por primera vez en la clínica.





La actriz también dejó ver el fuerte vínculo que Amancio mantiene con sus hermanas mayores, Rufina y Magnolia, al publicar una imagen en la que ambas aparecen empujando el cochecito del más chico de la familia.





El álbum concluyó con una fotografía reciente del cumpleañero, donde se lo ve sonriendo de oreja a oreja junto a un emoticón de corazón rojo. En la imagen se puede apreciar el espacio que dejó la caída de uno de sus dientes, un detalle que enterneció a sus seguidores.





Benjamín Vicuña también homenajeó a su hijo



Por su parte, Benjamín Vicuña no dejó pasar la fecha y compartió un tierno video junto a Amancio. En las imágenes se los ve dentro de un auto haciendo muecas. Junto al posteo, el actor chileno le dedicó unas cálidas palabras al pequeño: "Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado. Por mil años más a tu lado, por tu risa que es nuestra risa, en tu nombre agradezco al cielo, amado Amancio."

La publicación recibió miles de "Me Gusta" y comentarios de seguidores que aprovecharon la ocasión para enviarle saludos al nene y destacar el tierno vínculo que mantiene con su padre.





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