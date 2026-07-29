Sabrina Rojas habló de las declaraciones de Flor Vigna





En las últimas horas, Sabrina Rojas se pronunció sobre el desembarco de Flor Vigna en "La Casa de los Famosos" de México y analizó el impacto de sus recientes declaraciones personales. Durante su participación en el ciclo "SQP" por "América TV", la conductora abordó las expresiones de la cantante sobre Luciano Castro, la infidelidad con Griselda Siciliani y sus menciones hacia Nicolás Cabré.

En sus primeras intervenciones en la pantalla chica, Rojas cuestionó la sincronía entre los relatos íntimos de la artista y la promoción de sus compromisos laborales.

En ese sentido, dijo: "Ella, cada vez que tiene un laburo nuevo, vuelve a tirar cositas para que la levanten. Eso es de manual, yo igual la quiero, la adoro, le mandamos un beso". Luego, agregó: "Después cuando la vas a buscar, no habla y la pasa mal".





Al ser consultada sobre el tipo de relación que mantiene con la ex de Castro, aclaró que existe un buen trato aunque sin llegar a una amistad cercana. Rojas remarcó que la intérprete posee todo el derecho de relatar sus vivencias pasadas sin ataduras, cuestionando la necesidad de guardarse cosas sobre su propio historial sentimental.

"Si es su historia y tiene ganas de contarla, no está mal, ¿por qué tiene que callar o cuidar?", expresó sin filtro. Pese a validar su testimonio, la panelista remarcó lo contradictorio de la actitud de la cantante al rehuir de la prensa tras haber iniciado el tema. La conductora sostuvo que estas revelaciones suelen responder a momentos oportunos de visibilidad, como la salida de una nueva canción o el ingreso a un certamen de telerrealidad.

"Siempre está esa contradicción en Flor", fueron sus palabras. Tras esto, la conductora cerró: "Siempre que tiene que lanzar un tema, tira un mensaje subliminal para que todos lo levantemos o si se va a un reality, vuelve a hablar de algo que ya pasó. Si ella lo hablase genuinamente desde su lugar... pero hacerlo cuando sabés que va a garpar, no lo puedo entender. Es especular con tu propia historia".





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