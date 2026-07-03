Wanda Nara respondió a las chicanas de Moria Casán y dejó a todos sin palabras

Uno de los blancos predilectos de Moria Casán para ejercitar su mordacidad es Wanda Nara, y consultada respecto a las asiduas chicanas que recibe de parte de la One, la conductora de MasterChef Celebrity sorprendió.

“Yo creo que yo soy yo, Moria es Moria, Susana es Susana y Mirtha es Mirtha”, reflexionó puesta al mismo nivel que las grandes divas del cine, teatro y televisión argentinas.

Luego respondiuó ante la duda de Pepe Ochoa sobre “¿de dónde viene el encono?" de Casán hacia ella.

“La verdad que no tengo ni idea, qué sé yo. A mí no me gustaría que el día de mañana digan Ekaterina Ojeda es la nueva Wanda. Yo deciría no, ‘Eka es Eka’“, contestó astuta y sin entrar en contradicción con Moria.

Qué piensa Wanda sobre Moria

Ahí, el conductor de El Ejercito de LAM insistió en Bondi: “¿Sentís que Moria te empezó a pegar por prensa?”.

Otra vez, Wanda evadió la confrontación: “No, no sé. Moria tiene tanto taco caminado, conoce el medio como nadie. Tenemos diferentes trayectorias, diferentes programas, diferentes canales y diferentes caminos”.

“Nadie sabe quién es mejor o quién es peor. Yo creo que hay gusto para todos”, continuó.

“Yo admiro que es a nueve de la mañana un programa y esté impecable como está. Yo me tendría que levantar a las tres de la mañana para estar tan espléndida como aparece ella”, halagó Wanda a Moria.

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