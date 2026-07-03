Yanina Latorre afirmó que La China Suárez le fue infiel a Mauro Icardi

La guerra entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. Después de que el futbolista se burlara de la panelista posteando una foto suya disfrazada de payasa y la tratara de cornuda, la conductora contraatacó con una revelación picante sobre la China Suárez.

Latorre publicó la imagen de un supuesto amante de la China en sus redes sociales, con un mensaje directo hacia el futbolista: "Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito", escribió a la madrugada. Después, en diálogo con A la Barbarossa (Telefe), redobló la apuesta: "A buen entendedor pocas palabras. Si hay foto, hay chats y hay pruebas".

La panelista explicó que la imagen surgió en medio de la interna entre Icardi y la China tras la irrupción de Ekaterina Ojeda, que había coincidido con una separación temporal de la pareja. Además, no dejó pasar la chance de tirarle un palito a Suárez por su affaire con Franco Colapinto: "Es muy buen mozo el chico. Se ve que le gustan los pilotos", chicaneó.

Según trascendió, el hombre de la foto es Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de 26 años. La propia Yanina reconoció que había tenido contacto directo con él: "Hablé con el de la foto", confirmó, lo que dejaría a la panelista con pruebas de primera mano sobre el supuesto coqueteo entre la China y el corredor.

Qué decía el posteo que Mauro Icardi le dedicó a Yanina Latorre

Mauro Icardi salió a responder públicamente a Yanina Latorre en medio de los rumores de crisis con la China Suárez. El futbolista compartió en sus historias de Instagram una imagen editada de la conductora disfrazada de payaso, acompañada de un mensaje directo y sin filtro: "Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda".

El posteo llegó apenas horas después de que Yanina diera precisiones en SQP (América TV) sobre la salida de la China de la convivencia con Icardi. Allí, la conductora había asegurado: "Hace cuatro días, ella abandonó la Casa de los Sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso, con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000".

Con este descargo, el futbolista buscó ridiculizar a la conductora frente a sus millones de seguidores, en medio de la tensión que se profundizó tras la irrupción de Ekaterina Ojeda en el escándalo.

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