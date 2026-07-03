Se filtraron las negociaciones entre Nico Occhiato y Flor Peña tras el escándalo de la fake news

La disputa entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato continúa sumando capítulos luego de la polémica generada por la difusión de una fake news en un programa de streaming de Luzu TV. En las últimas horas trascendieron nuevos detalles sobre las conversaciones entre ambas partes y todo indica que las posiciones siguen muy alejadas de alcanzar un acuerdo.

El conflicto, que comenzó tras la viralización de una información falsa relacionada con el padre de Lionel Messi, derivó en un enfrentamiento contractual que podría terminar en la Justicia si las negociaciones no avanzan.

Qué fue lo que decepcionó a Florencia Peña de Nico Occhiato

Uno de los aspectos que más llamó la atención en las últimas revelaciones tiene que ver con la primera conversación que mantuvieron Florencia Peña y Nicolás Occhiato una vez que estalló la polémica.

De acuerdo con lo informado en distintos programas de espectáculos, la actriz esperaba un acercamiento diferente por parte del conductor y productor de Luzu TV. Sin embargo, el tono de esa comunicación habría provocado una profunda decepción y terminó agravando el conflicto.

El abogado Fernando Burlando, representante legal de Peña, aseguró que las negociaciones se encuentran "muy lejos" de llegar a un acuerdo y cuestionó la actitud que, según su visión, tuvo la plataforma durante todo el proceso.

Además, sostuvo que el episodio generó un importante perjuicio para la actriz y remarcó que todas las partes deberían reconocer los errores cometidos para encontrar una solución.

Según versiones difundidas en medios televisivos, Florencia Peña no solo estaría molesta por la cuestión económica, sino también por la forma en que se manejó la situación desde el primer momento, especialmente luego del fuerte impacto que tuvo la fake news en redes sociales y medios de comunicación.

Mientras tanto, las conversaciones continúan sin avances significativos y no se descarta que el conflicto termine resolviéndose en el ámbito judicial si las posiciones permanecen tan distantes como hasta ahora.

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