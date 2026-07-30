Zoe Bogach blanqueó su nueva relación con una imagen desde la cama

Zoe Bogach volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales luego de sorprender a sus seguidores con una publicación muy especial. La exparticipante de Gran Hermano decidió blanquear su presente sentimental y presentó públicamente a su nuevo novio con un romántico video que no tardó en viralizarse.

La influencer eligió TikTok para compartir el momento. En las imágenes se la puede ver acostada en la cama junto al joven, mientras ambos aparecen abrazados y se muestran muy cómplices, dejando en evidencia el buen momento que atraviesa la pareja.

Lejos de dejar lugar a especulaciones, Zoe acompañó el video con una frase que terminó por confirmar el romance. Como descripción de la publicación escribió: “Me gusta él. Pero sus ojos tienen la culpa”, un mensaje que rápidamente despertó miles de reacciones entre sus fanáticos.





En pocas horas, el posteo comenzó a multiplicarse en distintas plataformas y los comentarios no tardaron en llegar. Muchos usuarios pusieron el foco en el aspecto físico del joven y enseguida lo compararon con Manuel Ibero, la expareja de Bogach, a quien conoció durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La relación entre ambos terminó de manera conflictiva y desde entonces la influencer no había vuelto a mostrarse en pareja.

Las comparaciones no terminaron ahí. Varios internautas aseguraron que el nuevo novio de Zoe tiene un gran parecido con Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López. Entre los mensajes que más repercusión generaron se destacaron: "Cambiaste un Twingo por alta gama. Jaja, amo”, en referencia a Manuel Ibero. Otros usuarios también comentaron: "Pensé que era Valentino López" y "Se parece al hijo más grande de Wanda".

Más allá de las bromas y las comparaciones, gran parte de sus seguidores optó por celebrar este nuevo capítulo en la vida sentimental de la exhermanita. Muchos destacaron que, tras la mediática ruptura con Manuel Ibero, volvió a apostar por el amor y le dejaron mensajes de apoyo como: "¿Estás de novia, Zoe? ¡Qué lindo! Felicidades, bien merecido. Sé feliz".

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