Sin fans cerca, Rosalía llegó al país tras la polémica por el posteo contra la Argentina

Bajo un marcado hermetismo y en un vuelo privado procedente de Chile, Rosalía desembarcó en Buenos Aires acompañada por la modelo Loli Bahía, su pareja actual y compañera durante la gira de presentación de su álbum Lux. Su arribo se da en un clima tenso, salpicado por la polvareda digital que levantó al replicar un mensaje de Mia Khalifa, quien festejó el título de España con una provocación directa hacia la Selección Argentina.

Sin fans cerca: así fue la llegada de Rosalía a la Argentina



A sus 33 años, la cantautora oriunda de Sant Esteve Sesrovires aterrizó en el país con el ojo público encima. El desafortunado guiño en redes tras la final del Mundial 2026 desató una oleada de repudios a muy poco de sus esperados shows porteños.

Muestra de ese clima fue su llegada al hotel: sin los habituales baños de multitud, la artista fue recibida apenas por una solitaria seguidora que se acercó a expresarle su afecto.





Expectativa por los shows de Rosalía



Rosalía se presenta en el Movistar Arena de Buenos Aires en el marco de su LUX Tour en cuatro fechas:

Sábado 1 de agosto



Domingo 2 de agosto



Martes 4 de agosto



Jueves 6 de agosto



Más allá de la performance de la artista, todos los ojos están puestos en cómo reaccionará el público argentino (pese a que sean sus fans) tras el reposteo de la cantante a una publicación de Mia Khalifa que denostaba a la Selección Argentina y a todo el país.

Sin ir más lejos, muchos de sus seguidores quisieron devolver sus entradas, pero el estadio de Villa Crespo no lo permitió, alegando que sólo se puede solicitar una devolución del dinero dentro de los primeros diez días de comprado el ticket.

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