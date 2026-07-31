En modo Resistiré: Celeste Cid revolucionó las redes con un nostálgico nuevo look

Celeste Cid volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación en redes sociales que, además de mostrar un importante cambio de imagen, despertó una fuerte dosis de nostalgia entre quienes la acompañan desde sus primeros pasos en la televisión. La actriz compartió el detrás de escena de una producción fotográfica en la que apareció con un cabello corto, peinado con ondas bien marcadas, un estilo que rápidamente hizo recordar a Julia Malaguer, el personaje que interpretó en la exitosa novela Resistiré en 2003.

La publicación estuvo compuesta por una serie de imágenes en las que se la ve posando en un pasillo con un top negro strapless y un look completamente renovado. Sin embargo, fue la segunda fotografía la que terminó de confirmar el guiño estético: una ilustración de Betty Boop, el histórico personaje animado cuya apariencia guarda una evidente similitud con el peinado elegido por la actriz.

Junto a las imágenes, Cid explicó parte del trabajo realizado para la producción y agradeció al equipo que estuvo detrás de la transformación. "Un poco del back de hoy donde Bettina Frumboli y Mauro de Brito me pusieron coqueta", escribió junto a un emoji de piruleta. El estilismo también contó con un vestido diseñado por Natalia Antolin y las fotografías fueron realizadas por Mika Visconti.





Celeste Cid sorprendió con un tremendo cambio de look



La referencia a Betty Boop no pasó inadvertida. El personaje se caracteriza por su cabello negro muy corto, con un bucle lateral y una estética clásica que inevitablemente remite al corte pixie que Celeste popularizó hace más de dos décadas en Resistiré. Esa imagen quedó tan asociada a Julia Malaguer que cualquier regreso al pelo corto provoca una inmediata comparación entre los fanáticos.

Durante aquella etapa de su carrera, la actriz había contado que ella misma mantenía ese corte utilizando una pequeña máquina de afeitar, una anécdota que con el paso del tiempo se transformó en parte de la identidad de ese personaje. Por eso, el nuevo look volvió a instalar el recuerdo de aquella ficción que marcó a toda una generación.





Las reacciones no tardaron en aparecer. En pocas horas, la publicación reunió miles de "me gusta" y una enorme cantidad de comentarios elogiando tanto la producción como la imagen de la actriz. Entre los mensajes más repetidos se destacaron frases como "Todo te queda bien, preciosa", "La mujer más linda de Argentina", "La Betty Boop más linda" y "No he visto mujer más hermosa con cabello corto", reflejando el entusiasmo de sus seguidores.

No es la primera vez que Celeste sorprende con un cambio estético durante este año. En abril ya había generado una fuerte repercusión cuando decidió teñirse el cabello de un intenso tono cobrizo, acompañado por un flequillo recto y un corte mucho más descontracturado. En aquella oportunidad resumió la transformación con una frase que rápidamente se viralizó: "Pasaron cosas".





Semanas después volvió a modificar su imagen, aunque en esa ocasión el cambio estuvo vinculado a una promesa futbolera. Antes de un partido de la Selección argentina frente a Cabo Verde había asegurado que se cortaría el pelo si el equipo conseguía la victoria. Una vez consumado el triunfo, cumplió su palabra y mostró el resultado en las redes sociales.

"¡Toca bancar!", escribió entonces al compartir las fotos del nuevo corte, además de publicar la conversación previa con su estilista, donde ambos habían acordado realizar el cambio si Argentina lograba ganar ese encuentro. Con cada nueva transformación, Cid reafirma su gusto por experimentar con distintos estilos y convertir sus redes sociales en una ventana para mostrar esos procesos.

minutouno.com