Cinzia Francischiello quedó eliminada de Gran Hermano: el comunicado tras su fuerte caída

La tensión se apoderó de Gran Hermano Generación Dorada cuando Cinzia Francischiello sufrió un accidente dentro de la casa que derivó en su traslado de emergencia a un centro de salud. El episodio provocó una ola inmediata de reacciones y preocupación en las redes sociales, por lo que la producción de Telefe decidió hablar.

Qué le pasó a Cinzia Francischiello en Gran Hermano



Todo sucedió durante la jornada del jueves, mientras la participante venezolana bailaba con Solange Abraham en el dormitorio de mujeres. Un mal paso la hizo perder el equilibrio y, al caer, se golpeó fuertemente la zona baja del cuello contra el filo de una cama.

Ante el dramatismo de la situación, la producción interrumpió de inmediato la transmisión del programa. Más tarde, desde la cuenta oficial de X de LAM (América TV), se ratificó que la jugadora había sido derivada a la guardia médica. Las fotos que circularon mostraban a Cinzia acostada en una camilla de urgencias, aguardando ser atendida.

No obstante, tras la viralización de la situación, Santiago del Moro se pronunció al respecto y anunció que Cinzia está oficialmente fuera de competencia.





Comunicado de Santiago del Moro tras el accidente de Cinzia en Gran Hermano



Tras lo ocurrido, Del Moro publicó un comunicado oficial en sus redes sociales: "En la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana", comenzó indicando el conductora.

"Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia", sentenció.

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