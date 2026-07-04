Lionel Messi habló con Sofi Martínez y dejó atrás los rumores de un supuesto conflicto

En medio de la euforia por la clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial tras vencer 3-2 a Cabo Verde, un momento fuera de la cancha terminó acaparando la atención. Lionel Messi protagonizó un cálido encuentro con la periodista Sofi Martínez en la zona mixta y, con una sola frase, dejó atrás los rumores que circulaban sobre un supuesto conflicto.

El episodio ocurrió apenas finalizado el partido disputado en Miami. Mientras el capitán argentino se dirigía a atender a la prensa, se cruzó con la periodista de Telefé, la saludó con un beso y lanzó una frase con tono irónico: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, en clara referencia a las versiones que habían circulado en los últimos días.

La comunicadora, emocionada por el gesto del capitán, le respondió con un agradecimiento: “Muchas gracias por eso, lo valoro al gesto, vamos a lo que más nos gusta que es nuestro trabajo”, le dijo ella y de inmediato siguió preguntandole sobre el partido.

La escena fue interpretada por muchos usuarios como una desmentida implícita a las versiones que aseguraban que la periodista tenía restricciones para acercarse al plantel argentino o que existía un conflicto con algunos jugadores de la Selección.

Ciudad Magazine.