Mauro Icardi le respondió a Yanina Latorre y amenazó con "hundirla"

Luego de que Yanina Latorre lanzara una picante historia, donde se ve el rostro de un joven, Mauro Icardi estalló de bronca, dado que esa publicación sugería que la China Suárez tiene un amante. Por ello, el futbolista se calzó los guantes y escribió en Instagram: "¿Qué pasó Aruzza? ¿Andas nerviosa?", para comenzar un nuevo round.

Y añadió: "Recuerdo tus dichos que eran algo así como: 'La gente se aburrió y ya no venden'. Pero ¿cómo que no? Si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X".

En este sentido, sumó: "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada CORNUDA", volviendo a tildar de esa manera a la conductora, por la infidelidad de su esposo en el pasado.

"Se ve que el atún no alcanza en Bs. As. y por Miami solo come mejor. Pero por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar, ¡A VOS TE VOY A HUNDIR! Y con cosas reales, no como todo lo que publicas siempre inventado basado en tu única fuente. M.I", cerró.

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