Franco Deambrosi rompió el silencio tras quedar involucrado con la China Suárez

En medio del escándalo que envuelve a Mauro Icardi y la China Suárez, un nuevo protagonista decidió expresarse. Se trata de Franco Deambrosi, el piloto de automovilismo que fue mencionado en la última semana como el supuesto tercero en discordia de la pareja tras las versiones difundidas por Yanina Latorre.

Este sábado, Deambrosi compartió un extenso mensaje en sus historias de Instagram que dio que hablar: “No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, comenzó escribiendo.

Más adelante, reconoció que la exposición mediática lo tomó por sorpresa: “En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”.

Sin hacer referencia directa a la actriz ni al futbolista, continuó con una reflexión que despertó todo tipo de interpretaciones. “Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar. Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”.

Para cerrar, Franco aseguró que seguirá concentrado en su carrera deportiva. “Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88”.

CÓMO SURGIERON LOS RUMORES QUE INVOLUCRAN A FRANCO DEAMBROSI CON LA CHINA SUÁREZ

El nombre de Franco Deambrosi apareció luego de que Yanina Latorre asegurara que la China Suárez habría mantenido un vínculo con el piloto y afirmara tener chats y pruebas que comprometerían a la actriz.

Según trascendió, Deambrosi es oriundo de Ituzaingó, debutó en el automovilismo nacional en 2019 en TC Pista Mouras con un Dodge la escudería Alifraco Sport. Según informa la página oficial de la Asociación Corredores Turismo Carretera, el mejor año de Franco fue el 2021. En 2026 no figura como participante de competencias oficiales.

Ciudad Magazine