Flavio Mendoza sobre Mariano Iúdica: “No trabajo con él ni por 10 mil dólares”

Flavio Mendoza volvió a hablar de uno de los conflictos más importantes de su carrera y sorprendió al lanzar durísimas críticas contra Mariano Iúdica. Durante una entrevista con Marcelo Polino para Caras TV, el productor recordó la pelea que terminó alejándolo de su exsocia y amiga Romina Propato, esposa del conductor, y aseguró que Iúdica tuvo una gran influencia en ese distanciamiento.

Durante muchos años, Mendoza y Propatto fueron una de las duplas creativas más exitosas del teatro de revistas. Juntos desarrollaron grandes espectáculos y sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en Stravaganza, uno de los fenómenos teatrales más importantes de las temporadas de verano. Sin embargo, la relación terminó de la peor manera y hasta llegó a la Justicia.

FLAVIO MENDOZA APUNTÓ CONTRA MARIANO IÚDICA



Consultado por Polino, el coreógrafo no ocultó su malestar y fue categórico al definir al conductor. “Me parece la peor persona que existe”, disparó sin vueltas.

Luego explicó por qué considera que Iúdica tuvo responsabilidad en el conflicto con Propatto. “Vi muchas cosas en su momento que nunca me gustaron y creo que ha influido muchísimo. Tampoco le voy a echar toda la culpa a él porque Romy tiene que ver también, pero no me gustó cómo se manejó”, sostuvo.

Mendoza también recordó que la disputa con su exsocia derivó en un juicio que finalmente terminó con un acuerdo entre las partes.

“Si me dan diez mil dólares para trabajar con él, no lo hago. No es un tipo que me da buena vibra. Viví cosas que no estuvieron buenas. Yo tuve un juicio, llegamos a un arreglo, pero no era para eso”, afirmó.

CARLA CONTE TAMBIÉN HABÍA SIDO MUY CRÍTICA CON IÚDICA

Las declaraciones de Flavio se suman a otras fuertes críticas que recibió Mariano Iúdica en los últimos meses. A fines del año pasado, Carla Conte, quien compartió pantalla con el conductor, también aseguró que no volvería a trabajar con él.

“Es alguien que hace muchos años digo que no me cae bien por las cosas que ha dicho y por su forma de tratar a las mujeres. Es el único tipo con el que no volvería a laburar”, expresó.

La conductora agregó que, según su experiencia, varias colegas compartían esa misma postura.

“Trabajé con un millón de tipos que adoro. No creo que todos sean iguales. Este, puntualmente, es así. Las que éramos más o menos del mismo nivel no quieren volver a trabajar con él. Imaginate las bailarinas lo que pasaron”, concluyó.

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