Laurita Fernández explotó contra los rumores que la vinculan con Pedro Alfonso

Los rumores sobre una supuesta tensión entre Laurita Fernández, Pedro Alfonso y Paula Chaves volvieron a instalarse en el mundo del espectáculo luego de la incorporación del actor a la obra La cena de los tontos. Ante la creciente repercusión que tomaron las versiones, la conductora y actriz decidió romper el silencio durante una entrevista televisiva y respondió con evidente molestia a quienes la involucraron en una historia sentimental con su compañero de elenco.

Sin rodeos, dejó en claro que nunca existió un vínculo amoroso entre ambos y pidió que dejen de asociarla con situaciones que, según afirmó, no tienen ninguna relación con su vida. Durante su participación en Infama, Laurita fue consultada por las versiones que hablaban de un conflicto con Paula Chaves originado años atrás.

Sin esperar demasiado, respondió con un extenso descargo en el que buscó terminar definitivamente con las especulaciones: "Ahora me enteré de que supuestamente yo tuve algo con Pedro. No tuve, ni tengo, ni voy a tener jamás en mi vida algo con Pedro Alfonso, no me interesa, no me interesó demasiado, tuve con mis vínculos en el Bailando, que bastante me quemaron la cabeza, así que a mí no me metan más en esos problemas que no tengan que ver, y si nadie es contundente en aclararlo y decirlo, lo voy a decir yo, no tengo ningún problema, pero no me jodan con eso".





La periodista del programa le preguntó entonces si consideraba que Alfonso también debía salir a aclarar públicamente la situación. Sin esquivar la consulta, Laurita volvió a mostrarse tajante y sostuvo: "Yo no tengo pelos en la lengua, me cansé, así que yo no tuve, ni tengo, ni tendré jamás nada, ni siquiera creo que lo tengo en WhatsApp, así que a mí con eso no me pregunten más si ha tenido historias o lo que sea, habrán sido con otras personas, desconozco, no me interesa".

Más adelante explicó que hoy comparte un ámbito laboral con el actor y que únicamente pretende enfocarse en su trabajo: "Hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo, pero no me copa que me metan en cosas que no tengo nada que ver".

La conversación continuó y la cronista destacó que no era habitual verla tan enojada frente a una cámara. La respuesta volvió a reflejar su fastidio: "No, es que ya estoy grande, entonces hay cosas que ya no me banco, como estas, por ejemplo". Finalmente, cuando le consultaron si había mantenido alguna conversación con Chaves para aclarar la situación, fue igual de contundente: "No, no, no, me preguntás a mí y yo soy clara, fin, porque no me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver".





Qué se sabe de la interna entre Paula Chaves y Laurita Fernández



La polémica había cobrado fuerza luego de que en LAM revelaran nuevos detalles sobre una presunta interna entre Laurita y Paula Chaves. Allí se aseguró que Pedro Alfonso no quería reencontrarse con su compañera cuando se sumó a La cena de los tontos y se recordaron episodios ocurridos años atrás, como una salida al teatro en la que Pedro y Paula habrían esperado a que Laurita abandonara el lugar antes de bajar a saludar a Martín Bossi.

También se reflotaron antiguas situaciones vinculadas a Bailando, cuando surgieron versiones sobre la posibilidad de que Laurita fuera pareja de baile de Alfonso, algo que finalmente nunca ocurrió y que, según contaron en el programa, habría generado diferencias dentro de la pareja. Con sus declaraciones, Laurita buscó cerrar definitivamente el tema y dejar en claro que no piensa seguir alimentando una historia que, asegura, nunca existió.

minutouno.com