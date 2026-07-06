Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre y redobló la apuesta en las redes

La guerra mediática entre Mauro Icardi y Yanina Latorre está lejos de terminar. Después del intenso intercambio que protagonizaron durante los últimos días, el delantero regresó a sus redes sociales con una serie de historias de Instagram en las que volvió a cuestionar a la panelista y dejó en claro que sigue de cerca cada una de sus declaraciones.

El primer mensaje estuvo dirigido a las pruebas que, según Latorre, iban a conocerse en las próximas horas. Con un tono irónico, Icardi escribió: "Día lluvioso y.... Deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y ¿cambiamos de tema?", insinuando que la periodista finalmente no mostró el material que había anticipado.

La respuesta de Mauro Icardi fue subiendo de tono



Lejos de conformarse con ese mensaje, el futbolista volvió a publicar una nueva historia y eligió una chicana directa para referirse a la conductora. Sin hacer más aclaraciones, disparó: "¡¡¡Ayyyyyyy. Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza!!!", redoblando la apuesta en medio del conflicto.

Minutos más tarde, Icardi decidió ir un paso más allá y compartió una captura de una historia que había publicado previamente Yanina Latorre. En esa publicación podía leerse: "Cuando tengo fotos, tengo chats y pruebas, besis", una frase que el jugador utilizó para volver a poner en duda la existencia de esas evidencias.

Sobre esa misma imagen, el delantero escribió otra fuerte ironía: "¿Te habrán hackeado la cuenta a vos también o andabas medio copete y no te acordás?", alimentando aún más la polémica que mantiene con la conductora desde hace varios días.

Como cierre de su descargo, Icardi publicó un video de una antigua entrevista de Yanina Latorre. Antes de reproducir el fragmento, agregó la frase "Tres doritos después", en referencia al conocido meme, y dejó que el archivo hablara por sí solo. En las imágenes se escucha a la panelista afirmar: "No tengo pruebas", una declaración que el futbolista utilizó para reforzar su postura y cerrar, al menos por ahora, un nuevo capítulo de una disputa que sigue sumando acusaciones, respuestas y fuertes cruces públicos.

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