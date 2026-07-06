Tini Stoessel compartió su intimidad con Rodrigo de Paul en la concentración

En medio del Mundial 2026, Tini Stoessel volvió a convertirse en tendencia al mostrar parte de su reencuentro con Rodrigo de Paul. La artista viajó para acompañar al futbolista durante la concentración de la Selección Argentina y decidió compartir con sus millones de seguidores algunos de los momentos más especiales de la visita.

La publicación, realizada en su cuenta de Instagram, reunió imágenes y videos que reflejan la complicidad de la pareja. En pocas horas, el posteo acumuló miles de "me gusta" y comentarios de fanáticos que celebraron el presente sentimental de ambos.

Entre las escenas que más llamaron la atención aparece un video grabado dentro de un avión privado. Allí, Tini se muestra vistiendo la camiseta de la Selección argentina mientras canta "Hollaback Girl", el reconocido tema de Gwen Stefani, en un clima distendido antes de reencontrarse con el mediocampista.





Las imágenes de Tini Stoessel que revolucionaron las redes



Otra de las fotografías más comentadas fue la de un apasionado beso entre la cantante y Rodrigo de Paul, una postal que volvió a confirmar el gran momento que atraviesa la pareja tras su reconciliación.

Pero eso no fue todo. A través de sus historias de Instagram, Tini también compartió una imagen aún más íntima, en la que se observa al futbolista arrodillado frente a ella mientras la artista apoya sus manos sobre el rostro del jugador, en un gesto de complicidad y cariño.

Las publicaciones no tardaron en multiplicarse por las redes sociales y despertaron una ola de reacciones entre sus seguidores. En plena competencia mundialista, la pareja volvió a demostrar que, además del fútbol, también encuentra tiempo para compartir momentos juntos, alimentando el entusiasmo de sus fanáticos con cada nueva aparición pública.

Si bien ambos optan por mantener un perfil bajo respecto de su relación, cada vez que comparten alguna imagen juntos generan una enorme repercusión. Esta vez no fue la excepción y las postales románticas se convirtieron rápidamente en uno de los temas más comentados entre sus seguidores.

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