María Becerra habló sobre la polémica con Tini Stoessel y Emilia Mernes

La expectativa por la entrevista completa que María Becerra concedió a Los 40 España, y que se estrenará este martes, crece con el correr de las horas. En los adelantos difundidos por el medio, la cantante habló sobre la amistad que mantiene con Tini Stoessel y deslizó declaraciones que muchos vincularon con la polémica que ambas protagonizaron tiempo atrás con Emilia Mernes, un conflicto sobre el que nunca se conocieron públicamente los verdaderos motivos.

Al referirse a la relación que tiene con Tini, la Nena de Argentina destacó el apoyo mutuo que existe entre ambas artistas, aunque antes de profundizar eligió poner un límite: "No quiero hablar de más".

Luego, defendió el lugar de las mujeres dentro de la industria musical y cuestionó a quienes creen que las figuras del pop solo enfrentan problemas superficiales. Según explicó, detrás de la exposición existen situaciones mucho más complejas de las que el público suele imaginar.





La frase que volvió a encender la interna



Más adelante, María sorprendió al reconocer que actualmente mantiene distancia con algunas personas del ambiente artístico con las que antes tenía una relación cercana. Sin dar nombres, dejó una reflexión que rápidamente fue asociada al conflicto que desde hace tiempo involucra a Tini Stoessel y Emilia Mernes.

"Tenemos formas muy diferentes de pensar, de encarar la vida. A mí no me gusta cómo vos actuás, cómo te manejás, cómo sos, lo que le hiciste a tal persona... y yo por esta persona me paro del lado de esta persona", afirmó.

Sus palabras reavivaron una polémica que desde hace meses genera rumores entre los fanáticos. En redes sociales volvió a instalarse la teoría de que María Becerra y Tini Stoessel habrían tomado distancia de Emilia Mernes tras un conflicto ocurrido puertas adentro de la industria. Hasta el momento, ninguna de las protagonistas explicó públicamente qué originó esa supuesta ruptura, por lo que los motivos continúan siendo desconocidos.

Como ocurrió en otras oportunidades, los usuarios de X y TikTok comenzaron a analizar cada frase de la artista y a elaborar nuevas hipótesis sobre la interna. Con la entrevista completa prevista para este martes, la expectativa es máxima y muchos esperan que María Becerra amplíe sus declaraciones o aporte más detalles sobre una de las polémicas más comentadas del pop argentino.

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