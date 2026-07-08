Sofi Martínez frente a las acusaciones sobre su distanciamiento con la Selección

En plena cobertura del Mundial 2026, Sofi Martínez volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgieran versiones sobre un supuesto distanciamiento con integrantes de la Selección Argentina y rumores que involucraban al entorno de Lionel Messi.

Además, en las últimas horas recibió el respaldo público del periodista Gastón Edul, quien salió en su defensa y cuestionó las críticas que recibe en redes sociales.

Edul destacó el trabajo de su colega y aseguró que logró abrirse camino en un ámbito competitivo. También sostuvo que muchas de las descalificaciones que recibe no están relacionadas con su desempeño profesional, sino con ataques personales que considera injustificados.

La versión que indica que Sofi Martínez está "prohibida" en la Selección



Las versiones comenzaron a tomar fuerza luego de que algunos periodistas señalaran que, durante este Mundial, Sofi Martínez no se mostró tan cercana al plantel argentino como en otras competencias.

Entre los rumores que circularon apareció uno que aseguraba que la periodista habría sido "prohibida" por Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Sin embargo, esa versión nunca fue confirmada por ninguna de las personas involucradas.

La propia Sofi Martínez ya había hablado anteriormente sobre los comentarios que la vinculaban sentimentalmente con el capitán argentino y explicó que, en medio de esa situación, Antonela se comunicó con ella.

Según contó la periodista en aquella oportunidad, el mensaje que recibió fue claro y buscó transmitirle tranquilidad frente a las especulaciones que circulaban.

En paralelo, durante programas de televisión también aparecieron otras versiones que mencionaban un supuesto romance con un futbolista de la Selección durante un viaje del plantel. Sin embargo, esos dichos fueron presentados únicamente como rumores del ambiente mediático y hasta el momento no existen confirmaciones oficiales ni declaraciones de las personas señaladas.

Mientras tanto, Sofi Martínez continúa realizando la cobertura del Mundial 2026 y sigue formando parte de las transmisiones deportivas, pese a que los comentarios sobre su relación con el plantel argentino continúan generando repercusión en redes sociales y programas de espectáculos.

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