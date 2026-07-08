Mirtha Legrand reveló una charla con la madre de Lionel Messi

La victoria de la Selección Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026 despertó una enorme emoción en Mirtha Legrand, quien siguió el partido de principio a fin y, apenas terminó el encuentro, decidió comunicarse con Celia Messi, la madre del capitán argentino.

En una entrevista con PrimiciasYa que se emite por América TV, la conductora recordó cómo vivió el partido y compartió detalles del intercambio que mantuvo con la mamá de Lionel Messi, marcado por la alegría y las lágrimas.

"Vi todo el partido, me emocioné", expresó Mirtha al describir las sensaciones que le dejó el triunfo del equipo nacional.

Durante la charla con Luis Ventura, también eligió al futbolista que más la impactó en la cancha. "Messi, pero me gustaron todos. Estuvieron maravillosos. Me encantaron todos. Messi es el brujo, el brujo maravilloso", sostuvo.





La histórica conductora reconoció, además, que atravesó momentos de preocupación mientras se disputaba el encuentro. "Sí, sí, sí, tuve miedo. Pensaba: 'No los va a recibir nadie cuando vengan a Buenos Aires', porque había leído que un equipo que había perdido no los había recibido de vuelta", comentó.

Después del triunfo argentino fue cuando decidió llamar a Celia Messi y relató cómo fue ese instante. "Hablé con la mamá de Messi, la felicidad, estaba llorando de emoción. Yo también lloré de emoción".

En otro tramo de la entrevista, Mirtha contó que nunca recibió a ningún integrante de la familia Messi en su tradicional programa, aunque dejó en claro que le gustaría concretarlo. "No, nunca. No, no, no. Lo espero con los brazos abiertos, sería un placer enorme", aseguró.

Finalmente, recordó las palabras que intercambió con Celia durante ese llamado que tuvo lugar apenas finalizado el partido. "Yo decía: 'Celia, te felicito'. Me decía: 'Te amo'. Era inmediatamente después, así que no podíamos mucho hablar. Ella lloraba y yo lloraba de emoción también".

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