Ángel de Brito apuntó contra los famosos que no fueron a su cumpleaños

El mundo del espectáculo local todavía vibra con las repercusiones de una noche que prometía ser histórica. Ángel de Brito celebró su cumpleaños número 50 con una fiesta increíble en el Chateau de Puerto Madero. El megaevento social convocó a más de 120 figuras de la farándula nacional y ofreció diversos espectáculos musicales en vivo.

Sin embargo, a pesar de contar con presencias icónicas del ambiente como Moria Casán y Georgina Barbarossa, el festejo también quedó marcado por la notable ausencia de varias celebridades que no asistieron a acompañar al conductor de "LAM" (emitido por América TV), ganándose de forma inmediata un pasaje directo a su temida "lista negra".

Fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua, el periodista utilizó los micrófonos de su ciclo "Ángel responde" (transmitido por la señal de streaming Bondi Live) para repasar el listado de invitados y explicar las razones detrás de cada baja. Mientras reconoció que algunos colegas presentaron motivos de fuerza mayor totalmente válidos, no dudó en destrozar a aquellos que ni siquiera se tomaron la molestia de enviarle una respuesta de cortesía.

Entre los faltazos que causaron mayor asombro dentro del panel se ubicó el de una de sus compañeras históricas. La primera ausencia importante y que generó sorpresa fue Marixa Balli, quien no pudo estar presente debido a un contratiempo logístico en su hogar: "la señora que cuida a la mamá, le falló. Le mandamos un beso a Susy".





Otra de las periodistas históricas del medio que pegó el faltazo a último momento fue Marcela Tauro. Según relató el animador, la panelista de intrusos se comunicó de manera privada para disculparse por su actitud: "me escribió el sábado y me dijo 'no fui porque estaba avergonzada todavía con lo que dije, no quiero ver a nadie, no quiero salir'".

En una sintonía similar de complicaciones de agenda, Adrián Pallares tampoco pudo dar el presente en Puerto Madero por cuestiones logísticas asociadas a la fecha del agasajo: "Yo lo iba a hacer el domingo, después lo pasé al sábado porque se agrandó y el sábado tenía un evento".

Por su parte, Adabel Guerrero se comunicó al día siguiente de la gala para explicar su situación familiar: "me escribió el domingo que el marido la cagó", detalló el conductor. En tanto, aclaró que el más justificado de la jornada fue Alejandro Fantino, debido a que el conductor santafesino "tiene un problema familiar". Asimismo, María Laura Santillán se bajó de la lista debido a un cuadro de salud que la dejó fuera de juego: "está sin voz y se engripó".





El tono de la pantalla de Bondi Live se elevó considerablemente cuando de Brito empezó a enumerar a las figuras que ignoraron por completo su tarjeta de invitación. El conductor se mostró muy molesto con Amalia Granata y disparó con dureza: "La invité y ni siquiera me contestó la invitación. Una ordinaria".

Ese mismo calificativo fue empleado para cuestionar las actitudes de la cantante Ángela Leiva e Iliana Calabró, tildando a ambas de "otra ordinaria" por su silencio. En esa misma línea de falta de respuestas virtuales quedaron expuestos Benjamín Vicuña, sobre quien Ángel comentó que "No me mandó mensaje", además del analista político Esteban Trebucq, la conductora Florencia Peña y el joven Santiago Maratea, de quien remarcó que "No me contestó". Tampoco asistieron la modelo Stephanie Demner junto a su pareja Guido Pella, limitándose a señalar que simplemente "no vinieron".

Uno de los momentos más picantes de la transmisión televisiva llegó al tocar el nombre de Laurita Fernández. El periodista de América TV dejó en claro que la paciencia con la bailarina llegó a su límite definitivo: "La invité. Yo la invito todos los años pero este va a ser el último. Para mí, tiene miedo de cruzarse con gente, es que tiene un pasado oscuro. Sí, con esa cara de boluda como la ves, se garchó a medio mundo. Imaginte que llegaba y se encontraba a Nazarena y Barbie Vélez".

La lista de deudores de la noche también sumó nombres de artistas que habían confirmado su presencia pero terminaron dejando el plató vacío. En teoría, El Polaco y Barby Silenzi iban a hacer el acto de presencia correspondiente en los salones de Puerto Madero: "El Polaco me dijo 'voy con Barby'".

Sin embargo, los músicos jamás cruzaron la puerta de entrada. Una situación idéntica ocurrió dentro de los hermanos Dente, lo que provocó el fastidio del cumpleañero al comparar la educación de ambos: "Tomás me dijo que tenía un evento, un señor. Fer me dijo 'voy, voy, que divertido' y no vino".

El exganador del reality de convivencia, Tato Algorta, también entró en este grupo de promesas incumplidas: "No sé ni para que lo invité la verdad. Me dijo que venía y no". Por otra parte, Rocío Robles figuró entre las bajas sin dar explicaciones, ya que el animador comentó que la modelo "no me dijo por qué no vino".

En el caso del productor cinematográfico Adrián Suar, de Brito fue tajante sobre su decisión de dejarlo afuera del festejo: "A Suar no lo invité porque nunca viene". Con respecto a Fátima Florez y Luciana Salazar, sus ausencias estuvieron vinculadas a razones geográficas y turísticas: "Fátima Florez y Luli Salazar estaban invitadas pero las dos me dijeron que estaban disfrutando del Mundial".

Para coronar el picante descargo televisivo, el líder de "LAM" guardó su dardo más venenoso y destructivo para apuntar contra el actual conductor del reality de la casa más famosa del país, Santiago del Moro, tratándolo con total desdén frente a sus compañeros de programa: "Es muy estrella como para ver mortales. Se le ve el bótox si viene", sentenció sin piedad para dar por cerrado el polémico listado de ausentes.

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