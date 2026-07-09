El desopilante blooper de Shakira con su asistente en plena entrevista

Shakira protagonizó uno de los momentos más comentados del día durante su participación virtual en el programa español La Revuelta. Lo que comenzó como una entrevista para hablar de su presente artístico terminó convirtiéndose en un divertido blooper cuando su asistente intentó abandonar el lugar sin aparecer en cámara... pero el plan salió completamente al revés.

Mientras conversaba con David Broncano desde Estados Unidos sobre el éxito de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, y celebraba haber superado por primera vez los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, una llamada telefónica comenzó a sonar en la habitación donde se encontraba.

Para evitar interrumpir la transmisión, Diana, integrante del equipo de la artista, decidió cruzar el ambiente gateando por el suelo con la intención de pasar desapercibida. Sin embargo, el extraño movimiento fue advertido rápidamente desde el estudio y el conductor quiso saber qué estaba ocurriendo.

Al darse vuelta y descubrir a su asistente reptando por el piso, Shakira no pudo contener la risa. Ambas terminaron estallando en carcajadas en plena transmisión, mientras Broncano observaba la insólita escena sin entender demasiado qué estaba pasando.

Entre risas, la colombiana abrazó a su colaboradora y lanzó una frase que terminó coronando el momento: "Te vas a hacer famosa en España".

El video del blooper no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la espontaneidad con la que la artista reaccionó al inesperado episodio.

Más allá de ese momento, Shakira también aprovechó la entrevista para adelantar detalles de la serie de conciertos que ofrecerá en Madrid entre septiembre y octubre. "Voy a tirar la casa por la ventana, voy a hacer todo lo posible para que sea alucinante y vengan de todas partes de Europa. Qué ganas de estar en Madrid, es una de las ciudades más increíbles de Europa en estos momentos", expresó con entusiasmo.

Además, dejó abierta la posibilidad de sumar nuevas funciones y confirmó que interpretará en vivo "Te dejo Madrid", una noticia que despertó la ilusión de sus fanáticos.

Durante la charla también habló sobre sus hijos, Milan y Sasha, y contó cómo organizan sus próximos meses. "El menor entra a sexto y Milan a octavo", comentó al explicar que el calendario escolar marcará buena parte de sus planes para el verano.

Sin embargo, nada logró opacar el inesperado protagonismo de Diana, cuya fallida maniobra para escapar de la cámara terminó regalando uno de los momentos televisivos más divertidos de la semana y volvió a demostrar el sentido del humor y la naturalidad que caracterizan a Shakira.

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