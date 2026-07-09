La dolorosa razón por la que Andrea del Boca abandonó de urgencia la casa de Gran Hermano

La sorpresiva salida de Andrea del Boca de Gran Hermano generó una gran conmoción en la televisión. Luego de varias horas de incertidumbre, se confirmó que la actriz abandonó el reality show por un delicado problema familiar. La participante fue citada al confesionario, donde recibió la triste noticia sobre su madre.





Andrea del Boca abandonó Gran Hermano por la salud de su madre

La decisión fue tomada en conjunto con su entorno íntimo. Según se pudo ver en las imágenes de la transmisión oficial, la voz de la casa llamó a la actriz para mantener una charla privada. "Hablé con tu hija, con Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud", le informó el Big, pidiéndole que se mantuviera tranquila y aclarando que no se trataba de un cuadro de extrema gravedad.

A pesar de los intentos por llevarle calma, el anfitrión del certamen le explicó que la situación "requiere de tu presencia fuera de la casa". En un clima de mucha emoción y respeto, Gran Hermano concluyó: "Si bien es tu hija quien solicita tu presencia, creo que es momento de que abandonones mi casa". Visiblemente afectada y al borde del llanto, la participante asintió, agradeció la información y acató la medida de forma inmediata.

La salida de la icónica figura de las telenovelas argentinas marca un antes y un después en esta edición de la competencia. Su paso por el programa dejó momentos inolvidables, pero la prioridad por su familia la obligó a poner un punto final anticipado a su aislamiento.

minutouno.com



