Nano Vaschetto habló tras la denuncia de su expareja y lanzó una fuerte defensa

Luego de que trascendiera la denuncia por presunta violencia de género presentada por su expareja, Micaela, Giuliano "Nano" Vaschetto decidió romper el silencio. El ex participante de Gran Hermano 2024 brindó una entrevista al ciclo La Linterna, de Bondi Live, donde dio su versión de los hechos y rechazó las acusaciones en su contra.

Desde el comienzo de la charla, Nano cuestionó la denuncia y aseguró que la situación tomó una dimensión pública que, según él, no refleja la realidad. "La denuncia que me apareció, ahora está siendo una acusación pública, que ayer apareció en LAM, está exagerando muchísimo la denuncia que ya de por sí es una exageración", expresó. Luego, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "Parece que la escribió Walt Disney".

El exhermanito explicó que intenta atravesar el momento con humor, aunque reconoció el impacto que tiene el caso. "Lo cuento con humor para no llorar, me parece que movilizar un organismo tan sensible como lo es la defensa para la mujer con falsas denuncias que son muy comprobables a parte", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que cuenta con elementos para respaldar su postura. "Lo que viene siendo la recopilación de pruebas me lo dejó bastante fácil. Me pone muy triste estar así hablando de la mamá de mi hijo porque yo pagué la paz con mi cuerpo y mi cabeza por mucho tiempo", señaló.

La explicación de Nano y el avance de la causa



Durante la entrevista, Vaschetto también hizo una fuerte autocrítica sobre la relación que mantuvo con su expareja y aseguró que comenzó un tratamiento para afrontar la situación. "Entiendo que esto está muy mal, ahora estoy haciendo terapia y estoy tomando conciencia de lo mal que está cuando vos sabes que estás haciendo algo mal y vos lo haces con tal de estar tranquilo", manifestó.

Además, reveló cómo, según su versión, se desencadenó el conflicto judicial. "Esta situación evidentemente era inevitable, cuándo me quise plantar para hacer una mediación familiar apareció todo esto. A raíz de esto es que el sábado 27 yo salí por primera vez. Tengo todas las capturas que recibí ese día. A raíz de eso me dijo que quería quitarse la vida y al otro día quiso fingir demencia como si nada hubiese pasado".

Sobre las acusaciones, el exjugador de Gran Hermano reconoció únicamente una parte de los señalamientos. "Yo me hago cargo solo de la violencia psicológica, nada más que tengo mi forma de comprobar que es mutuo", sostuvo.

En paralelo, el periodista Nico Peralta aportó información sobre el estado de la investigación y aseguró que el expediente continúa avanzando en la Justicia. "No puede hablar, pero todo esto está judicializado y está muy ansioso porque salga a la luz", comentó antes de revelar que, durante un allanamiento realizado en la casa de Nano, "Encontraron un montón de armas. Él dice que son reglamentarias de caza y eran de su papá, lo último le quedaba de recuerdo de él".

Por último, Peralta también compartió la versión que, según Nano, originó el conflicto más reciente. "El fin de semana, ella tuvo un ataque de celos. Amenazó con quitarse la vida. Es un escándalo tremendo", contó el periodista. Además, explicó cuál es la postura del exhermanito frente a la causa: "Ella denuncia violencia de género y que él la indujo a quitarse la vida. Nano dice que está ansioso por que lo llamen a indagatoria porque tiene muchas pruebas que la perjudican a ella".

Para cerrar, el panelista resumió cómo entiende Vaschetto el presente del vínculo con su expareja: "Según él, ella no suelta. Es una historia que para ella no terminó, pero sí para él. En el medio, ella denuncia".

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