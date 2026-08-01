El like de Lionel Messi que mostró cómo quedó su relación con Nicolás Occhiato

La polémica que protagonizó Florencia Peña durante la cobertura del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Luego del revuelo que generó la difusión de una falsa información sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, un gesto del capitán de la Selección volvió a poner el foco en su relación con Nicolás Occhiato.

Con la Copa del Mundo ya finalizada, un detalle en las redes sociales llamó la atención de los usuarios. Mientras algunos sostenían que Lionel Messi había dejado de seguir tanto al canal de streaming como a Nico Occhiato a raíz de la controversia, el rosarino sorprendió al darle "me gusta" a un video viral de Nadie Dice Nada, el programa del conductor, en el que el equipo realiza un doblaje humorístico con un guion ficticio.

La interacción fue interpretada por muchos como una señal de que el vínculo entre ambos nunca se rompió.

La cuenta @cmdeluzu compartió una captura de la interacción y rápidamente se viralizó entre los seguidores del canal. Para muchos, el gesto terminó por reforzar lo que Nico Occhiato sostuvo desde un primer momento: que el supuesto enfrentamiento con el capitán de la Selección había sido una versión instalada y no un conflicto real.

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