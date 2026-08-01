Internaron a Denisse González, ex Gran Hermano: cómo se encuentra de salud

Denisse González llevó tranquilidad a sus seguidores tras ser internada por una alteración detectada en un control médico de rutina. La exparticipante de Gran Hermano explicó que los estudios revelaron un nivel muy bajo de plaquetas, por lo que los profesionales decidieron dejarla en observación mientras recibe tratamiento.

A través de sus historias de Instagram, la influencer contó cómo comenzó todo y por qué había estado alejada de las redes sociales. “Estos días estuve bastante desaparecida y sentí que lo más justo era contarles qué anda pasando”, escribió al iniciar su mensaje.

A continuación, detalló el motivo de su internación: “Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa”.

Denisse también confesó que fueron jornadas difíciles desde que recibió el diagnóstico, aunque destacó que el tratamiento comenzó a dar resultados positivos. “Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca”, expresó. Luego agregó una noticia alentadora: “Por suerte estoy muy bien cuidada por un equipo increíble y las plaquetas ya empezaron a subir, que era la noticia que más esperaba recibir”.

Más tarde, la exhermanita decidió explicar con mayor precisión cómo evolucionó su estado de salud y compartió los valores registrados en sus análisis. “Una persona normally tiene entre 110.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 3.000 y, después de dos días de tratamiento, ya subieron a 18.000. Todavía falta para que vuelvan a un valor normal y sigo internada, pero vamos a ponerle garra”, señaló.

Con el objetivo de que sus seguidores comprendieran la importancia del diagnóstico, también explicó la función que cumplen las plaquetas en el organismo: “Son las células que ayudan a que la sangre coagule. Gracias a ellas, cuando nos cortamos o nos golpeamos, el sangrado se detiene”.

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