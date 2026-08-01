Luck Ra habló tras su separación de La Joaqui: "Me hice cargo"

Después de varios días de especulaciones y versiones cruzadas sobre el final de su relación con La Joaqui, Luck Ra decidió hablar por primera vez. El encargado de revelar sus declaraciones fue Ángel de Brito, quien contó en LAM que mantuvo una conversación privada con el artista mientras este se encuentra en Nueva York por compromisos laborales.

Al aire del programa, el conductor explicó que el cantante está atravesando un momento difícil por la repercusión que tuvo la separación en las redes sociales. “Me dijo que estaba recibiendo muchas puteadas en las redes”, reveló De Brito, al referirse al impacto que generó el episodio, incluso después de que La Joaqui hablara públicamente con respeto sobre el vínculo que compartieron.

Según contó el periodista, Luck Ra también confirmó la información que el ciclo había adelantado días atrás y explicó que fue él quien tomó la decisión de ponerle fin a la relación. “Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor, estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería”, expresó el cantante.

Durante la charla también se refirió a una de las versiones que más repercusión tuvo desde que se conoció la ruptura: la que aseguraba que el vínculo con las hijas de La Joaqui había influido en la decisión.

Luck Ra fue contundente al desmentir esa versión. “No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas”, aseguró. Y explicó por qué esa situación le resulta especialmente sensible: “Soy hijo de una mamá que tuvo un padrastro, entiendo perfectamente cómo es esa situación”.

El músico también enfrentó los rumores que señalaron a Tuli Acosta como una supuesta tercera en discordia. Sin rodeos, rechazó esa versión y afirmó: “Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada”.

Finalmente, compartió una reflexión sobre el difícil momento que atraviesa tras la separación. “Lo que más me duele es que duden que no haya querido hacerla feliz”, sostuvo, una frase que coincide con las recientes declaraciones de La Joaqui, quien había definido a Luck Ra como “el único amor sano” que tuvo y “el novio que más feliz” la hizo.

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