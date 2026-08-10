Camila Mayan explicó por qué decidió demandar a Alexis Mac Allister

La separación de Camila Mayan y Alexis Mac Allister continúa generando repercusiones. A varios años del final de una relación de cinco años, la influencer volvió a referirse al conflicto judicial que mantiene con el futbolista de la Selección Argentina y explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a iniciar un reclamo económico.

En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, Mayan recordó el difícil momento que atravesó después de la ruptura, especialmente por todo lo que implicó terminar una relación que había incluido años de convivencia en el exterior. Según explicó, aunque conocía que existía un plazo para realizar el reclamo, en aquel momento no estaba en condiciones de concentrarse en una cuestión judicial.

“Era lo que menos quería ocupar mi cabeza”, reconoció al recordar los primeros meses posteriores a la separación.

Camila Mayan contó qué la llevó a iniciar la demanda contra Alexis Mac Allister



Con el paso del tiempo, el entorno de Mayan comenzó a plantearle que podía avanzar con el reclamo y que, según la interpretación que había recibido, existían fundamentos para hacerlo. La influencer explicó que fue entonces cuando empezó a preguntarse por qué debía renunciar a esa posibilidad.

“Llegó un momento en que dije ‘¿si realmente existe la posibilidad de hacer esto, por qué no lo haría?' Si en todo caso no me corresponde, que me lo diga quien se encargue de decirlo”, sostuvo.

A partir de esa reflexión, tomó la decisión de continuar con el proceso pese a las dificultades que implicaba. “Si me banqué todas estas cosas, ¿por qué me tengo que bancar algo más?”, expresó.

La influencer también hizo referencia a la diferencia de poder que, desde su perspectiva, existe entre ella y la familia de su expareja. Mayan señaló que Mac Allister no solo es un futbolista reconocido y campeón del mundo, sino que además pertenece a una familia vinculada históricamente al fútbol y la política.

En ese sentido, utilizó una particular comparación para explicar cómo se sintió al momento de tomar la decisión de avanzar con el reclamo.

“Soy una piba sola contra una persona que es un hombre, futbolista, campeón del mundo, que además viene de un familia de futbolistas y políticos y dije ‘uy, yo acá soy una hormiguita al lado de un gigante'. ¿Por eso lo tengo que dejar de hacer?”, planteó.





El mensaje que Cami Mayan quiso transmitir con su decisión



Más allá del aspecto económico, Mayan aseguró que también analizó qué significaría para ella desistir del reclamo por sentirse en una posición de desventaja frente a su expareja.

La influencer explicó que comenzó a cuestionarse qué mensaje estaría transmitiendo si permitía que esa diferencia de poder condicionara su decisión.

“¿Qué mensaje estoy dando o en qué lugar me estoy poniendo si por ser la parte más chiquita dejo de reclamar algo que acá dice que me corresponde? Después de hacer todas estas reflexiones dije, vamos para adelante, lo hago”, expresó.

De esta manera, Mayan decidió avanzar con el proceso judicial iniciado contra el futbolista, una disputa que continúa generando repercusiones públicas mientras ambos reconstruyeron sus vidas por separado después de la ruptura.

minutouno.com