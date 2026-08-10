Laura Ubfal regresó a Gran Hermano y tuvo un fuerte cruce con Trezeguet

Laura Ubfal volvió a ocupar su lugar en el panel de Gran Hermano: Generación Dorada y su regreso estuvo lejos de pasar inadvertido. La periodista regresó al estudio de Telefe luego de los rumores generados por sus declaraciones sobre una posible renuncia y rápidamente se involucró en el debate sobre lo que había sucedido dentro de la casa.

Sin embargo, el momento de mayor tensión de la noche llegó cuando comenzó un intercambio de opiniones con Gastón Trezeguet, que luego también tuvo la intervención de Eliana Guercio. La gala de este domingo estuvo marcada por el análisis de la cena de nominados, una instancia que permitió conocer cómo se encuentran posicionados los participantes antes de una nueva definición.

En ese contexto, Ubfal puso el foco en la particular distribución de los votos y remarcó que, puertas adentro, la pelea por la permanencia había sido mucho más equilibrada de lo que podía suponerse desde el exterior. Antes de ingresar de lleno en el análisis, Santiago del Moro recibió a la periodista con un gesto afectuoso. “Laurita, buenas noches. Un aplauso, chicos. Te amo, Laura”, expresó el conductor apenas la vio nuevamente en el panel.

La colega respondió con el mismo tono: “Gracias, mi amor, yo también”. De esa manera, el regreso comenzó con un clima distendido, aunque pocos minutos después la situación cambiaría. Ubfal repasó lo ocurrido durante la cena y destacó que los integrantes de la casa se habían dividido de manera prácticamente exacta.





El análisis de la cena de nominados en Gran Hermano



“Estaba viendo la cena de nominados y todo lo que pasó y bueno son diez en la casa y fíjate que fueron 5 a 5. Cinco dijeron que quieren que se vaya Sol, cinco dijeron que se vaya Hansesn. O sea que en la casa cabeza a cabeza, afuera sabemos que no. Pero la verdad es que no me pareció ningún argumento inteligente”, analizó.

Su comentario abrió un nuevo intercambio entre los integrantes del panel, especialmente porque Trezeguet quiso marcar una diferencia con la mirada de la periodista. El histórico participante y actual analista del reality tomó la palabra para referirse a algunas opiniones que, según su postura, estaban condicionadas por las preferencias personales hacia determinados jugadores.

“Y también si tengo diez segunditos me gustaría decir que todo lo que pienso y como esto de Pincoya lo digo porque realmente nadie me baja línea. Lo digo porque Laurita anduvo diciendo que nos bajan línea y que todos opinamos lo mismo por eso. A veces hay que aceptar cuando los jugadores que a uno le gustan van perdiendo en lugar de tirar mierda por todos lados”, afirmó Trezeguet. La respuesta de Ubfal fue inmediata y no buscó extender demasiado la discusión: “Yo acepto todo, querido, no tiro mierda”.

El intercambio continuó con la participación de Eliana Guercio, quien también cuestionó el criterio utilizado por Ubfal para evaluar las votaciones y las placas. La panelista sostuvo que la valoración de determinadas definiciones podía estar vinculada con quién era el participante que terminaba involucrado. “Ahora las votaciones son increíbles si le gusta a ella el participante. En las tres anteriores le gustó, en esta no le gusta...”, lanzó Guercio.

Con el debate tomando cada vez más temperatura, Del Moro decidió intervenir para intentar ordenar la discusión y devolver el foco al eje principal del reality. El conductor recordó que las opiniones externas y las discusiones del panel forman parte del programa, pero que la competencia se define a partir de lo que sucede entre los participantes.

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