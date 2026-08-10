Luana y Hanssen protagonizaron el beso más picante de Gran Hermano y encendieron las redes





La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar en el centro de la escena este domingo después de que Luana y Hanssen protagonizaran un inesperado acercamiento en la pileta. Mientras disfrutaban de la tarde junto al resto de los participantes, ambos se besaron frente a las cámaras.

La escena no pasó inadvertida y tuvo una particular banda sonora: mientras los dos se acercaban, de fondo sonaba “Te quiero comer la boca”, de La Mosca, una coincidencia que le dio todavía más clima al momento.

La reacción de Tamara Paganini al beso de Luana y Hanssen en Gran Hermano



Desde afuera de la pileta, Tamara Paganini fue testigo de la situación y no pudo ocultar su entusiasmo. La histórica participante de Gran Hermano los alentó con una inesperada frase: “Por fin, hijos de p... por fin”.





Al escucharla, Luana y Hanssen reaccionaron entre risas, aunque continuaron disfrutando del momento sin darle demasiada importancia a lo que ocurría a su alrededor.

El beso rápidamente trascendió las paredes de la casa y comenzó a circular en X, donde los seguidores del programa compartieron videos y comentarios sobre el acercamiento.

Mientras algunos usuarios celebraron la química entre los participantes y comenzaron a especular con un posible romance, otros plantearon una duda que suele aparecer en los realities: si el vínculo entre Luana y Hanssen es genuino o si podría tratarse de una estrategia para ganar protagonismo dentro de la competencia.

La situación también generó expectativa entre los seguidores del programa, que rápidamente comenzaron a analizar cada detalle del vínculo. El acercamiento entre ambos se convirtió así en uno de los momentos más comentados de la jornada y podría marcar un nuevo capítulo en la convivencia dentro de la casa.

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